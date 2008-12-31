رشته "ایران شناسی" در دانشگاه گیلان راه اندازی شده است

دکتر حسن کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گسترش و تعمیق مطالعات تخصصی گیلان شناسی در قالب رشته تحصیلی ایران شناسی، برجسته سازی عناصر فرهنگی و آداب و سنن تاریخی و ارزشمند استان در سطح دانشگاه و معرفی زوایا و جنبه های ناشناخته و البته گرانبهای فرهنگ و تمدن ایران زمین از مهمترین برنامه و هدف تاسیس این رشته است.

وی راه اندازی رشته ایران شناسی در مقطع کارشناسی ارشد را یک اقدام کم نظیر و کم سابقه در کشور عنوان کرد و افزود: درحال حاضر همه مراکز پژوهشی ایران شناسی که اقدام به صدور مدارک دانشگاهی در زمینه مطالعات فرهنگی تاریخ و تمدن ایران می کنند در دانشگاههای انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا متمرکز شده اند.

کهنسال اظهار داشت: هم اکنون شرایط ادامه تحصیلات تکمیلی در این سطح و در داخل کشور به وسیله دانشگاه مادر استان فرهنگی گیلان فراهم شده است.

وی همچنین ادامه داد: گروه پژوهشی گیلان شناسی دانشگاه گیلان پس از دریافت موافقت اصولی و فراهم شدن مقدمات فنی از سوی وزارت علوم، در سال تحصیلی 88-87 اقدام به راه اندازی رشته ایران شناسی با گرایش "فرهنگ مردم، آداب و سنن و میراث فرهنگی" در مقطع کارشناسی ارشد با هشت دانشجو از سراسر کشور کرده است.

کهنسال عنوان کرد: دانشگاه گیلان پس از دانشگاه شهید بهشتی تهران دومین دانشگاه کشوراست که این رشته را راه اندازی کرده است.

این مسئول یادآورشد: گروه گیلان شناسی، نخستین مرکز استان شناسی وابسته به وزارت علوم محسوب می شود که در سال 1372 و با هدف گسترش سطح پژوهشهای علمی و فرهنگی در حوزه تاریخ، تمدن، فرهنگ، ادبیات و آداب و سنن مردم گیلان آغاز به کار کرد و در حال حاضر نیز برنامه ها و پروژههای تحقیقاتی زیادی در دست اجرا دارد.