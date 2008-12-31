میزگرد علمی بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین و ضرورت واکنش جامعه جهانی در قبال این جنایات فاحش و گسترده، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران میزگرد علمی را بعدازظهر دیروز با عنوان " بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی " برگزار کرد.

در این میز گرد توجیهات اسرائیل در شروع حمله به نوار غزه ، ارزیابی حقوقی در مورد استمرار حملات اسرائیل و ابعاد حقوقی قضایای اخیر غزه و اقداماتی که در عرصه جهانی برای حمایت از ملت فلسطین قابل انجام است از سوی اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.