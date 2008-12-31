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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۹:۲۱

میزگرد علمی بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر برگزار شد

میزگرد علمی بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر برگزار شد

میزگرد علمی «بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی» در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین و ضرورت واکنش جامعه جهانی در قبال این جنایات فاحش و گسترده، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران میزگرد علمی را بعدازظهر دیروز با عنوان " بررسی قضایای اخیر در غزه از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی " برگزار کرد.

 در این میز گرد توجیهات اسرائیل در شروع حمله به نوار غزه ، ارزیابی حقوقی در مورد استمرار حملات اسرائیل و ابعاد حقوقی قضایای اخیر غزه و اقداماتی که در عرصه جهانی برای حمایت از ملت فلسطین قابل انجام است  از سوی اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 809558

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