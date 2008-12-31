جشنواره جشنواره های علمی برگزار می شود/ تقدیر رئیس جمهور از نوآوران

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در بخش نوآوری، جشنواره جشنواره هایی مانند جوان خوارزمی، خوارزمی، بسیج، فارابی، روبوکاپ است و برگزیدگان آن از میان برگزیدگان این جشنواره ها انتخاب می شوند.

آثار برگزیده این جشنواره از بین آثار 5- 6 سال اخیر جشنواره های مهم کشور مورد بررسی قرار می گیرند.

در بخش شکوفایی این جشنواره نیز کلیه وزارتخانه های کشور شرکت می کنند و 2 طرح اساسی خود را که در 3 تا 4 سال اخیر به نتیجه رسیده و منافع آن برای کشور ارائه شده است را ارائه می دهند و برگزیدگان با بررسی این طرح ها تقدیر می شوند.

در این راستا نمایشگاهی نیز از اختراعات و نوآوری ها از 13 تا 15 بهمن ماه برگزار می شود.