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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۹:۲۷

اختصاصی مهر /

جشنواره جشنواره های علمی برگزار می شود/ تقدیر رئیس جمهور از نوآوران

جشنواره جشنواره های علمی برگزار می شود/ تقدیر رئیس جمهور از نوآوران

نوآوران جشنواره های علمی کشور همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جشنواره نوآوری و شکوفایی که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود از سوی رئیس جمهور تقدیر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در بخش نوآوری، جشنواره جشنواره هایی مانند جوان خوارزمی، خوارزمی، بسیج، فارابی، روبوکاپ است و برگزیدگان آن از میان برگزیدگان این جشنواره ها انتخاب می شوند.

آثار برگزیده این جشنواره از بین آثار 5- 6 سال اخیر جشنواره های مهم کشور مورد بررسی قرار می گیرند.

در بخش شکوفایی این جشنواره نیز کلیه وزارتخانه های کشور شرکت می کنند و 2 طرح اساسی خود را که در 3 تا 4 سال اخیر به نتیجه رسیده و منافع آن برای کشور ارائه شده است را ارائه می دهند و برگزیدگان با بررسی این طرح ها تقدیر می شوند.

در این راستا نمایشگاهی نیز از اختراعات و نوآوری ها از 13 تا 15 بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 809561

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