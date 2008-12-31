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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

نمایشگاه امام حسین (ع) در کربلا برگزار می‌شود

نمایشگاه امام حسین (ع) در کربلا برگزار می‌شود

ششمین نمایشگاه مستند "امام حسین (ع)" درباره قیام عاشورا از دیروز سه شنبه 10 دی در بین الحرمین آغاز و تا روز عاشورا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اصوات العراق، این نمایشگاه مستند شامل تابلوها، کتابها و اسنادی درباره عاشورای امام حسین (ع) به منظور یادآوری رشادتهای او و یاران آن امام است.

در این نمایشگاه 500 تابلوی تجسمی، اسناد و کتابهایی که افراد مختلف درباره واقعه عاشورا تألیف کرده اند به نمایش در خواهد آمد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه تبیین مضامین بلند قیام سیدالشهدا بدون توجه به دین و با تأکید بر جنبه انسانی اعلام شده است. 

این نمایشگاه در بین الحرمین (فاصله بین حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم مطهر حضرت عباس (ع)) برگزار خواهد شد.

4 نمایشگاه گذشته در لندن، نمایشگاه پنجم در نجف و نمایشگاه ششم آن تا روز عاشورای حسینی در بین الحرمین برگزار می شود.

کد مطلب 809574

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