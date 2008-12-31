به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اصوات العراق، این نمایشگاه مستند شامل تابلوها، کتابها و اسنادی درباره عاشورای امام حسین (ع) به منظور یادآوری رشادتهای او و یاران آن امام است.

در این نمایشگاه 500 تابلوی تجسمی، اسناد و کتابهایی که افراد مختلف درباره واقعه عاشورا تألیف کرده اند به نمایش در خواهد آمد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه تبیین مضامین بلند قیام سیدالشهدا بدون توجه به دین و با تأکید بر جنبه انسانی اعلام شده است.

این نمایشگاه در بین الحرمین (فاصله بین حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم مطهر حضرت عباس (ع)) برگزار خواهد شد.

4 نمایشگاه گذشته در لندن، نمایشگاه پنجم در نجف و نمایشگاه ششم آن تا روز عاشورای حسینی در بین الحرمین برگزار می شود.