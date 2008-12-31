اخذ آب بهای اجباری از کشاورزان با وزیر نیرو تعیین تکلیف می شود

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است.

وی با بیان اینکه این مهم در مجلس هفتم با استقبال عمومی نمایندگان مجلس تصویب شده بود، تصریح کرد: متاسفانه شرکت آب منطقه مازندران همچنان پس از تصویب این قانون فیش های آب بها برای کشاورزان صادر می کند.

نماینده مردم آمل در مجلس این اقدام شرکت آب منطقه ای مازندران را غیر قانونی دانست و اضافه کرد: چرا باید کشاورزان که در مسیر رودخانه هایی که هیچ سدی در مسیر آن واقع نشده به آب منطقه ای وجهی پرداخت کنند.

یوسفیان گفت: در شهرستان آمل در مسیر رودخانه بزرگ هزار بند انحرافی با نام هراز سنگر ایجاد شده و شخص وزیر هم آن را قبول دارد.

به گفته وی، کارشناسان وزارت نیرو هم صراحتا تاکید می کنند که ما هیچ سد انحرافی مستقلی نداریم.

موضوع حذف اخذ آب بها در مجلس هفتم تصویب و موجب خوشحالی بی حد و وصف کشاورزان شمال بود ولی در چند ماه گذشته با صدور فیشهای جدید آب بها نگرانی جدیدی را در آنان ایجاد کرد.

