28 هزار شعله لامپ پرمصرف اصناف جمع آوری شد

امیر یاقوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح مشارکت اصناف در صرفه جویی مصرف برق گفت: با اجرای این طرح علاوه بر جمع آوری 27 هزار و 800 شعله لامپ پرمصرف مشترکان تجاری، 350 هزار شعله لامپ کم مصرف توزیع شد.

وی افزود: این درحالی است که هر یک میلیون شعله لامپ کم مصرف 30 مگاوات صرفه جویی مصرف برق را شامل می شود، بنابراین لزوم مشارکت بیش از پیش اصناف در سراسر کشور می تواند وزارت نیرو را در تامین برق مورد نیاز مردم یاری دهد.

معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: بر همین اساس 119 غرفه ثابت و سیار در شهر تهران و در نقاط متمرکز واحدهای تجاری به منظور توزیع لامپ کم مصرف و ارائه بروشورهای مدیریت مصرف مشارکت کردند.

وی تصریح کرد: در طرح جمع آوری لامپهای پرمصرف همچنین به بازرسی 6 هزار و 256 مورد لوازم اندازه گیری و تعویض 2 هزار و 246 کنتور مکانیکی اقدام شده است؛ در این راستا به منظور توجیه مشترکان و فرهنگ سازی صحیح مصرف برق 600 هزار بروشور مدیریت مصرف برق نیز در بین مشترکان تجاری توزیع شده است.