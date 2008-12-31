حداد "مسخ" کافکا را دوباره ترجمه کرد

علی اصغر حداد مترجم زبان آلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل اصلی ترجمه دوباره این اثر را نامفهوم بودم ترجمههای قبلی و غرابت آنها با زبان فارسی امروز دانست و گفت: ترجمههای پیشین این رمان از زبانهای واسطه به فارسی برگردانده شدهاند و این دلیل دیگری بر ترجمه نهچندان دقیق آنهاست.
حداد در این باره افزود: همچنین برخی از آن ترجمهها کیفیت لازم را دارا نیستند و با زبان فارسی امروز قابل فهم نیست. به همین علت لزوم ترجمه جدیدی از این رمان به وضوح احساس میشد.
وی که آثار دیگری از کافکا از جمله رمان مشهور این نویسنده تحت عنوان "محاکمه" را ترجمه کرده بود از انتشار ترجمه "مسخ" توسط انتشارات ماهی خبر داد.
این مترجم همچنین از ترجمه دو اثر از داستانهای نوبل با عناوین "بازی در سیوهم" و "رویا" که هر دو نوشته آرتور شنیتسلر است خبر داد.
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