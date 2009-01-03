جنایات غزه ناقوس مرگ اسرائیل را به صدا درآورد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، قتل عام مردم بی‌پناه غزه در روزهای اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایات ضد بشری عنوان شده است که صدها تن از کودکان، زنان، جوانان و کهنسالان به شهادت رسیده و مجروح شده‌اند.

این در حالی است که این جنایات در دنیای به اصطلاح متمدنی صورت می‌گیرد که مقابل این وحشی‌گری‌ها و ددمنشی‌های رژیم اشغالگر قدس دم فرو بسته و به تماشا نشسته‌اند و با سکوت خود راه را برای جنایات این رژیم مخوف هموار ساخته‌‌اند.

اینک فلسطین سرزمین پاک و مقدس پیامبران الهی شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین جنایات بشری است اما مقاومت ملت آزاده فلسطین ناقوس مرگ اشغالگران را به صدا در آورده است.

حماسه‌آفرینان دلاور فلسطینی در پرتو مشعلی که خمینی کبیر(ره) فرا راهشان نهاده است، هرگز اجازه نخواهند داد نور امید به نجات فلسطین در دل‌های آزادگان و مسلمانان جهان خاموش شود و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به خاک و خون کشیدن مردان، زنان و کودکان بی‌گناه برای همیشه در اندیشه انسان‌های آزاده خواهد ماند.

بی‌شک این کشتار بیرحمانه و خون‌ریزی‌های ددمنشانه با واکنش کوبنده‌ای از سوی ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و دیگر آزادیخواهان جهان پاسخ داده خواهد شد .

اما لازم است تا دولتمردان کشورهای اسلامی نیز با تحریم‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی، این غده سرطانی را در منطقه به انزوا و استیصال بکشانند .

مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین ناشی از مکتب امام حسین (ع) است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین و مردم بی دفاع غزه ناشی از مکتب امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی افزود: سکوت مجامع بین المللی به ویژه کشورهای عربی سخت تر از حملات اسرائیلی ها است.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) در برابر ظلم ایستادگی کرد، گفت: مقاومت مردم فلسطین و غزه در برابر ظلم پیروی از راه امام حسین(ع) است.

وی با محکوم کردن این جنایات و حملات وحشیانه به مردم مظلوم فلسطین، گفت: این فاجعه، مصیبت غم‌باری برای مسلمانان و شیعیان جهان است و باید عاملان آن را مجازات کرد.

به گفته وی. درس گرفتن از مکتب عشاورا است که سبب شده تا بیش از 50 سال مردم فلسطین در برابر این فشارها ایستادگی و مقاومت کنند .

ریشه جنایات صهیونیست‌ها در سازشکاری اعراب است

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ریشه جنایات و غارتگری‌های صهیونیست‌ها را در سازشکاری ارتجاع عرب، فرمایشی بودن وجود سازمان‌های حقوق بشر و حمایت بی‌چون و چرای قدرت‌های استکباری است.

علی عبداللهی افزود: جنایات اخیر بار دیگر بی‌کفایتی رژیم‌های حامی و سازمان‌های مدعی را در حمایت از مظلومیت فلسطین نشان داد.

به گفته وی، باید با اجماع جهانی، فلسطین و قدس شریف را از چنگال اسرائیلی‌ها آزاد ساخت.

وی حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین را یک ضرورت همیشگی و اقدامی اجتناب ناپذیر دانست و از مردم مسلمان در اقصی نقاط جهان خواست تا به حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین بشتابند.

وی تصریح کرد: ملت‌های مسلمان تا زمانی که توان دارند برای آزادی قدس شریف و حذف اسرائیل از نقشه جهان پافشاری خواهند کرد.

عبداللهی تصریح کرد: هرچند حملات و هجوم صهیونیست‌ها به شهر غزه هر روز ابعاد تازه‌تری می‌گیرد اما روح بلند و عظیم و عزتمند ملت و مبارزان فلسطینی آنچنان ریشه‌دار و استوار است که هر روز عزم مبارزه و ریشه‌کنی دشمنان در وجودشان راسخ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود.

فتوای مقام معظم رهبری پیامی به همه آزادی خواهان جهان است

کارشناس روابط بین المللی و مدیریت استراتژیک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام مقام معظم رهبری گفت: سخنان مقام معظم رهبری پیامی به همه آزادی خواهان جهان در جلوگیری از این حملات وحشیانه است.

دکتر حسین متفکر افزود: در این پیام به کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر به عنوان حامیان صهیونیست اشاره شده است و رهبران کشورهای اسلامی و سازمان های اسلامی به انجام وظیفه شرعی و قانونی خود دعوت شده است.

به گفته وی، در این پیام میزان وحشی گیری های صهیونیست ها کاملا مشهود است.

متفکر تصریح کرد: عدم واکنش جامعه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، بی تفاوتی کشورهای عرب، سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر در برابر این نقش آشکار و فاحش حقوق بشر در عرصه نظام بین المللی تاکنون راه به جایی نبرده و صرفا ناکارآمدی آن ها را روز به روز آشکارتر کرده است.

وی تاکید کرد: راه فعلی مردم غزه و مسلملانان تبعیت از راه امام حسین(ع) است و این استراتژی نظامی امام حسین را باید در دستور کار خود قرار دهند.

استکبار جهانی هیچگاه دست از اهداف شوم خود برنخواهند داشت

نماینده ولی فقیه در سپاه قائم(عج) استان سمنان نیز با محکوم کردن جنایت‌های اخیر اسرائیل در نوار غزه و کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین گفت: بی‌تردید استکبار جهانی و صهیونیسم پلید، هیچگاه دست از اهداف شوم خود برنخواهند داشت و بعد از هر شکستی در پی توطئه دیگری برای اعاده حیثیت نامشروع خود هستند

حجت‌الاسلام جعفر رعایتی با بیان اینکه هم‌اکنون سران رژیم غاصب اسرائیل به این باور رسیده‌اند که شعار نیل تا فرات را به گور خواهند برد، گفت: اسرائیل هیچگاه دست از کشتار مردم فلسطین برنخواهند داشت.

وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در حفظ وحدت بین مسلمانان، گفت: وحدت مهم‌ترین نیاز جهان اسلام است تا توطئه های دشمنان با شکست روبرو شود.

در این راستا و در حمایت از مردم بی پناه غزه، کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان سمنان نیز ضمن محکوم کردن نسل کشی اسرائیلی ها در نوار غزه، یک روز حقوق خود را به مردم غزه کمک کردند.

سازمانها، تشکل های غیردولتی، دانشگاه ها و دانشجویان استان سمنان نیز در بیانه ها و پیام های متعددی ضمن محکوم کردن کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع غزه خواستار جلوگیری از این حملات شدند.

آری غزه مظلوم و مردم بی دفاع آن آماج گلوله های شب پرستان دژخیم صهیونیستی واقع شده اند و مجامع بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر بر روی این همه ظلم چشم فروبسته اند و مزدورانه بر نسل کشی یک ملت مهر تائید می زنند.

اگر غربی ها مدعی پیشرفت و تکنولوژی هستند باید به همه افتخاراتشان آدم کشی را نیز بیافزایند و بدانند که حکامشان بویی از فضیلت و شرافت و انسانیت نبرده اند.

و اما جوامع جهانی، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و سران کشورهای عربی باید با اتخاذ تدابیری جلوی این فاجعه بزرگ انسانی را گرفته و از بی تفاوتی ها بیرون آیند.