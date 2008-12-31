برگزاری سومین سوگواره پیامکهای عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره سوگواره پیامکهای عاشورایی در دهه اول محرم و به صورت سراسری در کل کشور برگزار خواهد شد.

این سوگواره با همکاری موسسه فرهنگی "ماسک" و سازمان تبلیغات اسلامی در کل کشور از طریق شماره پیامک 30005000 انجام می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این سوگواره می‌توانند پیامکهای خود را با مضمون عاشورا و قیام امام حسین(ع) در دهه اول محرم امسال به این شماره ارسال کنند.

همچنین از میان برترین پیامکهای ارسال شده به این سوگواره به قید قرعه به 14 نفر کمک هزینه سفر به کربلای معلی و به 14 نفر دیگر نیز کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

این سوگواره از اول تا دهم محرم(نهم تا 18 دی ماه سال جاری) برگزار می‌شود.

علاقمندان در 3 استان گلستان، همدان و خوزستان می توانند آثار خود را به ترتیب به شماره‌های 30005001، 30005004 و 30005005 نیز ارسال کنند.