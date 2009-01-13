  1. هنر
  2. سایر
۲۴ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

تجار در گفتگو با مهر:

ادبیات پیش از انقلاب تهی از معنا بود/ به ادبیات متعالی رسیده‌ایم

ادبیات پیش از انقلاب تهی از معنا بود/ به ادبیات متعالی رسیده‌ایم

راضیه تجار گفت: بعد از انقلاب محتوای ادبی بر فرمهای ادبی ارجحیت یافت و این همان ادبیات متعالی است که ما به آن رسیده‌ایم و باید گامهای بیشتری هم برای تعالی آن برداریم.

راضیه تجار نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تحولات ادبی بعد از انقلاب گفت: ادبیات انقلاب نوع خاصی از ادبیات بود که با انقلاب اسلامی وجود خود را اعلام کرد.

وی افزود: این انقلاب از نظر محتوا به گونه‌ای است که به خوبی قابل تامل و بررسی است و در یک کلام می‌توان گفت در این ادبیات محتوا بر کل ادبیات افزوده شد در حالی که پیش از انقلاب ادبیات عمدتاً از محتوا و معنایی خاص تهی بود.

تجار اضافه کرد: بسیاری از آثار آن زمان از نظر فرم سطح بالایی داشتند اما وقتی دقت می‌کردی می‌توانستی ببینی که آن پوسته ظاهری قویتر از محتویات درونی است و با چیزی روبرو می‌شدی که در ظاهر درخشش زیادی دارد اما از محتوا و درون مایه تهی است.

این نویسنده گفت: بعد از انقلاب این روند برعکس شد و محتوا ارجحیت پیدا کرد و مضاف بر آن هنرمندان در طول سه دهه اخیر، آثاری ارائه کرده‌اند که هم محتوا و هم فرم آنها درخشش شگرفی داشته‌ است. این همان ادبیات متعالی است که ما به آن رسیده‌ایم و باید گامهای بیشتری هم برای تعالی آن برداریم.

وی در پاسخ به این سوال که "ادبیات انقلاب چه میزان در جهان شناخته شده است؟" تاکید کرد: پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به ترجمه ادبیات ما به زبانهای دیگر است. متاسفانه ما پشتوانه غنی به لحاظ ترجمه نداریم و هیچ مرکزی هم که برخی مترجمان را  موظف کند آثار ادبیات انقلاب را به زبانهایی مانند انگلیسی و عربی ترجمه کند نداریم.

تجار ادامه داد: به نظر می‌رسد دهه چهارم انقلاب زمان این کار است تا کمی هم در ترجمه آثار انقلابی درخشش داشته باشیم و باید افراد موثری وجود داشته باشند که آثار سه دهه اخیر را در حوزه‌های رمان، داستان، داستان کوتاه، داستان‌ مینی‌مال، خاطرات و زندگینامه داستانی بررسی کنند و آنها را به دست ترجمه بسپارند.

وی گفت: من برخلاف بعضی نویسندگان و مترجمان دیگر که می‌گویند اثر درخوری برای ترجمه نداریم مصرّ هستم که آثار خوبی داریم که قابلیت ترجمه و طرح در حوزه‌های جهانی را دارند منتها وظیفه اهل قلم این است که آنها را شناسایی کنند.

تجار افزود: یکی از راههای شناسایی آثار فهرست کردن آثاری است که در جشنواره‌های مختلف برگزیده شده‌اند. باید از کسانی که ارتباط روحی و قلمی خوبی با آثار انقلابی دارند خواست که دست به کار ترجمه آنها بزنند. در آن صورت است که می‌توانیم بگوئیم آثار ادبیمان همانند آثار سینمایمان جهانی شده‌اند.

کد مطلب 809651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها