راضیه تجار نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تحولات ادبی بعد از انقلاب گفت: ادبیات انقلاب نوع خاصی از ادبیات بود که با انقلاب اسلامی وجود خود را اعلام کرد.

وی افزود: این انقلاب از نظر محتوا به گونه‌ای است که به خوبی قابل تامل و بررسی است و در یک کلام می‌توان گفت در این ادبیات محتوا بر کل ادبیات افزوده شد در حالی که پیش از انقلاب ادبیات عمدتاً از محتوا و معنایی خاص تهی بود.

تجار اضافه کرد: بسیاری از آثار آن زمان از نظر فرم سطح بالایی داشتند اما وقتی دقت می‌کردی می‌توانستی ببینی که آن پوسته ظاهری قویتر از محتویات درونی است و با چیزی روبرو می‌شدی که در ظاهر درخشش زیادی دارد اما از محتوا و درون مایه تهی است.

این نویسنده گفت: بعد از انقلاب این روند برعکس شد و محتوا ارجحیت پیدا کرد و مضاف بر آن هنرمندان در طول سه دهه اخیر، آثاری ارائه کرده‌اند که هم محتوا و هم فرم آنها درخشش شگرفی داشته‌ است. این همان ادبیات متعالی است که ما به آن رسیده‌ایم و باید گامهای بیشتری هم برای تعالی آن برداریم.

وی در پاسخ به این سوال که "ادبیات انقلاب چه میزان در جهان شناخته شده است؟" تاکید کرد: پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به ترجمه ادبیات ما به زبانهای دیگر است. متاسفانه ما پشتوانه غنی به لحاظ ترجمه نداریم و هیچ مرکزی هم که برخی مترجمان را موظف کند آثار ادبیات انقلاب را به زبانهایی مانند انگلیسی و عربی ترجمه کند نداریم.

تجار ادامه داد: به نظر می‌رسد دهه چهارم انقلاب زمان این کار است تا کمی هم در ترجمه آثار انقلابی درخشش داشته باشیم و باید افراد موثری وجود داشته باشند که آثار سه دهه اخیر را در حوزه‌های رمان، داستان، داستان کوتاه، داستان‌ مینی‌مال، خاطرات و زندگینامه داستانی بررسی کنند و آنها را به دست ترجمه بسپارند.

وی گفت: من برخلاف بعضی نویسندگان و مترجمان دیگر که می‌گویند اثر درخوری برای ترجمه نداریم مصرّ هستم که آثار خوبی داریم که قابلیت ترجمه و طرح در حوزه‌های جهانی را دارند منتها وظیفه اهل قلم این است که آنها را شناسایی کنند.

تجار افزود: یکی از راههای شناسایی آثار فهرست کردن آثاری است که در جشنواره‌های مختلف برگزیده شده‌اند. باید از کسانی که ارتباط روحی و قلمی خوبی با آثار انقلابی دارند خواست که دست به کار ترجمه آنها بزنند. در آن صورت است که می‌توانیم بگوئیم آثار ادبیمان همانند آثار سینمایمان جهانی شده‌اند.