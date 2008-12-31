برگزیدگان دومین همایش تصویر عاشورا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری جلوه در این مراسم با اشاره به سینما به عنوان توانمندترین زبان جهانی در اختیار بشر گفت: هر آنچه انسان‌ها باید بدانند و در افکار ثبت شود سینمایی می‌شود. بسیاری از انگاره‌های باطل هم با همین هنررسانه کارساز می‌شود. بسیاری از فاجعه‌آفرینان دنیای ما به قربانیان فاجعه تبدیل شده‌اند و فجایع و نسل‌کشی‌ها را پشت مظلوم‌نمایی خود پنهان می‌کنند.

وی افزود: عصر جهانی شدن حقیقت نهفته در عاشورا، عصر ماست و بر این باوریم تا این تصویر توأمان با عقل و عشق به زیباترین و مؤثرترین نحوه به بشریت عرضه نشود، زمانه ظهور نیست. ظهور حجت خدا وابسته است به پیام عاشورا. سینما می‌تواند، می‌خواهد و به شکرانه حق توانسته قدم در راه بگذارد تا این حقیقت مظلوم را بازشکفته و به ظهور برساند و زمینه‌ساز ظهور باشد.

معاون سینمایی وزیر ارشاد با اشاره به فعالیت مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی خاطرنشان کرد: این همان راهی است که می‌بایست پیش از این و بیش از این در پیش می‌گرفتیم. امیدوارم سینماگران در نحوه‌های گوناگون مستند، داستانی، کوتاه و اصل و متن سینما به دقت و سرعت گام‌های اساسی را بردارند و به صور گوناگون این گنج عرفانی حقانیت بازشکافته و ارائه شود.

در ادامه مراسم فرید فرخنده‌کیش به ارائه گزارشی از دومین همایش "تصویر عاشورا" پرداخت و سپس با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد، حجت‌الاسلام سیدمهدی اندرزگو و محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سیدعلی موسوی گرمارودی و احمد جان‌میرزایی تقدیر به عمل آمد.

در بخش نهایی و اهدای جوایز همایش نیز لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی به وحید چاووش سازنده فیلم "خاک پای خورشید" اهدا شد. جایزه نوآوری همایش شامل تندیس همایش‌، لوح تقدیر و دو سکه بهار آزادی و سفر به عتبات عالیات به علیرضا جهانی‌فر سازنده فیلم "ماه بر بام" رسید.

جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس همایش، لوح تقدیر، دو سکه بهار آزادی و سفر به عتبات عالیات به جمشید مجددی سازنده مستند "یک شب سرد زمستانی" اهدا شد. جایزه بهترین پویانمایی نیز شامل تندیس همایش، لوح تقدیر،‌ پنج سکه بهار آزادی و سفر به عتبات عالیات به جمال اسکویی سازنده "نقشی بر زمان" اهدا شد.

پناه‌برخدا رضایی سازنده فیلم "عروس نینوا" نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را شامل تندیس همایش، لوح تقدیر، پنج سکه بهار آزادی و سفر به عتبات عالیات از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین مستند همایش شامل تندیس همایش، لوح تقدیر، پنج سکه بهار آزادی و سفر به عتبات عالیات به نرگس آبیار سازنده فیلم "یکروز پس از دهمین روز" اهدا شد.

اجرای موسیقی حسام‌الدین سراج و گروه بیدل از جمله برنامه‌های اجرا شده در مراسم اختتامیه دومین همایش "تصویر عاشورا" بود.