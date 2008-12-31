گفتگوی مهر با مهرعلیزاده: وحدت با مدل "یاخاتمی یا هر کس او بگوید" / به اصلاح طلبان "نه" نمی گویم

محسن مهرعلیزاده معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان تربیت بدنی که بعد از حضور در انتخابات ریاست جمهوری نهم در همایش ها و کنگره های سیاسی و ورزشی مختلف حاضر می شد ، پس از مدتها سکوت نسبی در خبرگزاری مهر حاضر شد و طی گفتگویی سه ساعته به سئوالات متنوع خبرنگاران سیاسی و ورزشی در پاسخ گفت.

وی که با گشاده رویی سخن می گفت و البته تلاش می کرد به جای سخن گفتن بر طریق دلخواه خبرنگاران خود مدیریت گفتار را بدست بگیرد، هم اکنون عضو ارشد بنیاد باران است و البته عضو رسمی هیچ حزب اصلاح طلب نیست و خود را جزو حلقه یاران خاتمی می داند. دلیلش عدم عضویت وی در احزاب مشخص و یا تشکیل یک حزب در ادامه گفتگو با معاون رئیس جمهور سابق بیان خواهد شد.

خبرگزاری مهر: با توجه به حضور چند کاندیدای اصلاح طلب دیگر با چه هدفی در انتخابات ریاست جمهوری نهم کاندیدا شدید و اگر قصد دارید در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز شرکت کنید ، هدف امروزتان چیست؟

مهرعلیزاده: بنده هنوز هم اعتقاد دارم جریان اصلاحات که خاتمی مبدع آن بود جریانی است که می تواند بعضی از مشکلات فرا راه انقلاب اسلامی را بردارد و آرمانها، اهداف و پیش بینی هایی که در نهضت و جریان انقلاب ، خواسته های مردم و حضرت امام وجود داشت را جامه عمل بپوشاند.

به هنگام نامزد شدن درانتخابات ریاست جمهوری نهم و با توجه به اینکه جامعه در تب وتاب های سیاسی قرار گرفته بود، تصور کردم با توجه به گذشت 8 سال از دوران خاتمی ، شاید یکی از ابعاد مهم کار ، پرداختن به مباحث اقتصادی و معیشتی مردم باشد. چراکه عده ای اعتقاد داشتند که بخش قابل توجهی از اصلاحات، توسعه سیاسی است وبعضا مخالفین جبهه اصلاحات به این موضوع دامن می زدند ، اما بنده اعتقاد داشتم که جریان اصلاحات یک جریان توسعه همه جانبه است و خاتمی و دوستان نزدیک ایشان نیز در همین راستا حرکت می کردند و شاید بهترین و بیشترین برنامه ریزی های اقتصادی و رعایت های برنامه ریزی در زمینه های مختلف، اقتصادی ، عمرانی ، اقتصادی و اجتماعی و امنیتی در آن زمان انجام شد. بنابراین برای اینکه نشان دهیم این کار شدنی است و در ادامه تفکر اصلاحات ، البته با تاکید بیشتر بر معیشت مردم و توسعه اقتصادی پیش برویم . گمان کردم آن تجربیات را می توانم در خدمت نظام قرار دهم و به نوعی مجری این سیاستهای اصلاح طلبانه بوده و منشاء اثر باشم .

* آیا تصمیم دارید در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوید؟

- در حال حاضر حضورم به موارد بسیاری بستگی دارد و هنوز هم اعتقاد دارم که مهم نیست که چه کسی در راس امور اجرایی کشور قرار گیرد بلکه مهم این است که یکسری آرمانها، اهداف و برنامه های مشخصی در سیستم اجرایی کشور وجود داشته باشند و از بی هدفی ، باری به هر جهت بودن، نقض مشی های مطالعه و برنامه ریزی شده پرهیز شود . لذا شخصی که در راس امور کشور قرار می گیرد باید برنامه پذیر و برنامه مدار باشد و به برنامه ریزی اعتقاد داشته باشد و توان اجرای لازم را داشته باشد.

باید به دنبال فردی باشیم که تفکر اصلاح طلبانه که در حقیقت بازگرداندن نظام به سمت و سوی آرمانهای حضرت امام ، قانون اساسی و مردم است را بتواند حاکم کند و مهم نیست که یک فرد فقط تئوریسین یک فکر باشد و فردی دیگر مجری، لذا باید قبل از اینکه قضاوت عجولانه درباره اینکه چه کسی کاندیدا شود، داشته باشیم به این موضوع بیندیشیم که جامعه امروز به چه چیزی نیاز دارد.

بنده معتقدم که امروز جامعه به فکر اصلاح طلبی نیازمند است چراکه بدون اینکه بخواهم دوره های قبلی را نفی کنم، اعتقادم بر این است که دوران 8 ساله ای که اصلاحات بر کشور حاکم بود مشخصا فکر مشخصی حاکم بود. یک فکر مبتنی بر اصلاح جامعه، استقرار اهداف و آرمانهای مشخص و برنامه ها در درون نظام بود . دوران 8 ساله خاتمی دورانی بود که در آن برنامه ریزی برای برنامه های 5 ساله قوام و استحکام پیدا کرد و قبل از آن برنامه های اول و دوم را داشتیم اما درآن زمان برنامه های دوم و سوم اجرا شد و اینها یک حالت تمرین بود .

لذا اگر آقای خاتمی احساس کنند، همچنان نیاز است که فکری را که خود مبدع آن بود در جامعه هدایت کند، قطعا باید در انتخابات ریاست جمهوری دهم کاندیدا شده و به وضعیت فعلی بهبود ببخشد وگرنه، خاتمی خود باید تشخیص دهد که چه کسی می تواند فکر اصلاحات را در جامعه مستقر کند و در این زمینه باید کار را به وی واگذاریم.

* بر اساس این مدل ، اگر خاتمی در انتخابات آتی شرکت نکند احتمال دارد شما به عنوان نامزد انتخابات مطرح شوید؟

- بنده معتقدم باید فرآیندی را تعریف کنیم و تصور می کنم اگر ما این امکان و یا اختیار را برای هدایت کننده این جریان که آقای خاتمی است قائل شویم ، قطعا خاتمی اولویت یک من است و وظیفه ای است که ایشان درقبال نظام دارند. اما اگر وی درانتخابات آتی حضور نیابد و خود نیز به انتخاب یک فرد بپردازد اگر انتخابشان بنده باشم، آمادگی حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم را خواهم داشت.

* اگر فرآیند اجماع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم شکل نگیرد و خاتمی تصمیم گیرنده نهایی نباشد و کار را به اصلاح طلبان واگذارد، آیا در انتخابات آتی نامزد می شوید؟

- من به فرایند اجماع اعتقاد دارم و تصور می کنم هر گونه اقدام انفرادی مخصوصا در این دوره که مردم به حرکتهای اصلاحی درکشور چشم دوخته اند قدری جفا کردن درحق مردم است. حتما باید روند به سمت اجماع باشد و اگرمجموعه اصلاح طلبان درباره بنده اجماع کنند، قطعا می توانم کاندیدای انتخابات آتی شوم.

* اگر در بین اصلاح طلبان اجماعی حاصل نشود، از بین کاندیداهایی که درحال حاضر مطرح هستند ، مانند آقای عارف، میر حسین موسوی و کروبی کدامیک را برای حضور در انتخابات مناسب تر می دانید؟

تاکید بنده فقط و فقط بر روی حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم است . بهتر است غیر از این فکر نکنیم تا بتوانیم به طور حتم پیروز انتخابات باشیم. اگر خاتمی نباشد باید یکی از فرآیند های انتخاب اصلح پیش برود و قطعا بنده هم جزو آن افراد خواهم بود و اگر منتخب شوم، جواب نه، نخواهم داد.

- اجازه دهید در حال حاضر درباره افراد نظر ندهم چرا که در وهله اول تاکید بنده فقط و فقط بر روی حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم است و لذا بهتر است غیر از این فکر نکنیم تا در نهایت بتوانیم به طور حتم پیروز انتخابات باشیم و اگر خاتمی نباشد باید یکی از فرآیند های انتخاب اصلح پیش برود و قطعا بنده هم جزو آن افراد خواهم بود و اگر منتخب شوم، جواب نه، نخواهم داد.

* اگر آقای خاتمی تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات آتی را دارند ، به این ترتیب افرادی مانند میرحسین موسوی که احتمال حضور آنان در انتخابات آتی قوت یافته است یا کروبی که اصلاح طلب است و قطعا اعلام حضور نموده ، چه خواهند کرد؟

میرحسین موسوی هم آمدن خود را به نیامدن خاتمی منوط کرده است و همه کسانی که در جبهه اصلاحات کاندیدای بالقوه هستند، همه خاتمی را تشویق می کنند تا خود کاندیدا باشد. - تا جائیکه بنده اطلاع دارم میرحسین موسوی هم آمدن خود را به نیامدن خاتمی منوط کرده است و همه کسانی که در جبهه اصلاحات کاندیدای بالقوه هستند، همه خاتمی را تشویق می کنند تا خود کاندیدا باشد و اگر خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت نکند، موضوع مهم این است که کدامیک از افراد مطرح در جبهه اصلاحات می توانند ادامه دهنده مشی و شیوه های خاتمی باشند.

* اگر شرایطی پیش بیاید که شما و آقای احمدی نژاد در مقابل هم قرار گیرید چه شانسی برای خود قائلید؟

- پاسخ به این سئوال خیلی زود است . مانند این است که از احمدی نژاد در 6 ماه مانده به دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری می خواستید تا پاسخ این سئوال را به شما بدهد.

* شانس پیروزی خاتمی را در مقابل احمدی نژاد چقدر می دانید؟

- در مجموع شانس موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم را با توجه به مسائل و مشکلاتی که اکنون در جامعه وجود دارد را بالا می دانم.

* فکر نمی کنید در این دوره هم رئیس جمهور فعلی بر رویه جاری منتخب دوره دوم باشد؟

- هیچ چیزی غیرممکن نیست ولی اگر همه مسائل درست پیش بروند، عوامل مختلفی مانند مشارکت حداکثری مردم، دستگاه های مجری انتخابات، دستگاه های نظارت کننده و میزان فعالیت گروه ها و افراد در انتخابات آتی موثر خواهند بود. لذا اگر این چهار عامل که عامل اولیه آن مردم است و سایر عوامل مجری انتخابات نیز درست عمل کنند، که امیدواریم اینگونه باشد، فکر می کنم با توجه به جمیع جهات وضعیت اقتصادی ، معیشتی مردم و کاهش درآمد نفتی در مقایسه با افزایش آنچنانی قیمت نفت ،بودن سئوالات جدی درذهن مردم که از فرصت افزایش قیمت نفت چه استفاده هایی می توانستیم ببریم، امروز چه اوضاعی داریم و موقعیت بین المللی، علاوه بر همه این موارد به دلیل اینکه مردم از اصلاح طلبان خاطره خوبی در ذهن، در مقایسه با دوره های قبل دارند، قطعا، اصلاحات شانس بسیار بالایی برای موفقیت در انتخابات دارد . ضمنا حتما هم نباید دوره ریاست جمهوری 8 ساله باشد.

دروهله اول نکته مهم این است که اصلاحات شانس بسیار بالایی دارد و فردی که از بین اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی انتخاب می شود تا چه حد قابلیتهای فردی و اجرایی برای مردم دارد. چراکه اصلاحات همیشه حرف نو برای مردم داشته و تلاش کرده تا و ضع زندگی مردم را بهبود ببخشد.

* با توجه به شرایطی که نام بردید میزان آراء احمدی نژاد در این دوره از انتخابات را به نسبت دوره قبل چه مقدار ارزیابی می کنید؟

- نظر سنجی های انجام شده در این خصوص وجود دارد لذا باید تا شب انتخابات کار کنیم و به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی توجه بسیاری داشته باشیم چراکه در نهایت مردم تعیین کننده هستند.

بخش دوم مصاحبه خبرنگاران مهر با مهرعلیزداه در روزهای آینده منتشر خواهد شد.