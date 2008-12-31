اولین پیروزی دیپلماتیک حماس / دولت مصر منفور افکار عمومی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در مطلبی که نشان دهنده تبعیت مقامات مصر از صهیونیستها نوشت : "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر نمی تواند بیش از این در برابر حملات رسانه ها به مصر سکوت کند. تصمیم او مبنی بر دیدگاه مصر درباره اراضی فلسطینی و اینکه غزه و کرانه باختری جزو یک کشور هستند و گذرگاه رفح فقط تحت شرایط توافقنامه 2005 بازگشایی می شود، بخشی از دیپلماسی است که مبارک آن را بر خلاف اراده خود اتخاذ کرده است.

این روزنامه عبری در ادامه مطلب خود نوشت : ممکن است مبارک ترجیح دهد که حماس بطور مستقیم بخواهد تا وی برای برقراری آتش بس اقدام کند و آنگاه مصر وارد مذاکره با اسرائیل شود. اما حماس همانند حزب الله لبنان شیوه دیگری را انتخاب کرده که احتمالا این شیوه موثرتر از خواسته مبارک است.

حماس با استمداد کمک از طریق رسانه های عربی موجب برپائی تظاهراتهای خیابانی و شکل گیری فشار از سوی افکار عمومی بر رهبران عرب شده و این روش ممکن است خیلی خوب حماس را به آتش برساند بدون آنکه نیازی به درخواست از کسی داشته باشد. حماس تجربه پیروزی در کسب حمایتهای عمومی را دارد و این مسئله در ژانویه سال گذشته در مرز با مصر مشخص شد. در آن زمان قاهره مجبور شد تا تسلیم فشار افکار عمومی شده و به هزاران فلسطینی اجازه ورود به مصر و خرید کالا را بدهد.

به نوشته این روزنامه، آگاهی از افکار عمومی جهان عرب مبنی بر اینکه آنها با افکار رهبران خود مخالف هستند می تواند در شکل گیری یک سیاست جدید در این مورد مفید باشد.

با این اوصاف حماس می تواند اولین پیروزی دیپلماتیک خود را در این بحران جدید کسب کند و همانگونه که چند کشور اروپایی پیشنهاد کرده اند که حماس در پی برقراری "آتش بس" باشد و این امر بیانگر همدستی مصر با صهیونیستها خواهد بود. این مسئله کار مصر برای ایفای نقش به عنوان یک میانجی میان حماس و اسرائیل را مشکل کرده و لزوم حضور نیروهای بین المللی در غزه را الزامی کرده و نقش سوریه را در پایان دادن به خشونتها پررنگ تر می کند.

هاآرتص در پایان نوشت : چنین اقدامی از طریق کانالهای دیپلماتیک امکان پذیر نخواهد بود زیرا هنوز این مسئله که حماس روی مصر به عنوان یک میانجی حساب می کند و یا آنکه به میانجی دیگری متوسل می شود روشن نیست اما این نکته روشن است که این کار با جلب نظر کشورهای منطقه و گذر از رئیس تشکیلات خودگردان که در بحران تاخیر هیچ عملکردی را نداشته امکان پذیر است.