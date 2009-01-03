عاشورا شناسنامه و هویت ملی و دینی ماست

حسین اسرافیلی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تحولات ادبیات آئینی در کشور گفت: عاشورا به عنوان شناسنامه ملت ما و در اصل شناسنامه و هویت ملی و دینی ما را تشکیل میدهد و در ادبیات ما هم حضور داشته است و حتی گاهی شاعرانی از اهل تسنن از جمله بیدل دهلوی و مولوی هم بودهاند که به این موضوع پرداختهاند.
وی افزود: در واقع کار بزرگ اباعبدالله الحسین (ع) به گونهای بوده که تاریخ را تسخیر کرده و حتی دانشمندی مانند جرجی زیدان در جملهای میگوید "هر روزی که برمیآید دو پرده دارد که یادآور دو واقعه است، فلق یادآور خون علی و شفق یادآور خون حسین".
اسرافیلی اضافه کرد: قیام اباعبدالله که سکان تاریخ را به دست خود گرفته است در ادبیات ما حضوری پیوسته داشته است. شما در ادبیات کلاسیک ما دیوان شعری را پیدا نمیکنید که با نعت پیامبر پیامبر شروع شده باشد و درباره واقعه عاشورا نکتهای نداشته باشد.
این شاعر گفت: پیش از انقلاب شعرهای آئینی و عاشورایی ما عمدتاً در مدح و وصف قیام ائمه بود و اگر سه، چهار بیتی از هر کدام از این اشعار بردارید آنها را میتوان درباره همه ائمه به کار برد و اطلاق کرد. البته درست است که تمامی ائمه نور واحدیاند اما در زمان و مکان مختلف هر کدام جلوه های گوناگونی داشتهاند که آنها را از هم متمایز میکند.
وی تاکید کرد: پیش از انقلاب اگر در شعر به قیام عاشورا پرداخته میشد بیشتر بر مظلومیت امام حسین (ع) و یارانش و توحش سپاه دشمن تاکید داشت اما بعد از انقلاب شاعران از نگاه متعهدانهترای به مسائل مینگریستند. البته میتوان همین ادبیات را نیزآسیبشناسی کرد.
اسرافیلی در آسیبشناسی ادبیات عاشورایی اضافه کرد: متاسفانه تعداد مداحان بیسواد زیاد شده و معمولاً هم از سستترین ابیات استفاده میکنند و گاهی هم میبینم که شعرهایی را به آنها میدهم اما نمیتوانند آنها را بخوانند حال آنکه باید در مجالس ما شعرهای متعهدانه و حاوی پیامهای عاشورایی وجود داشته باشد.
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