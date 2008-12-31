نمایندگی سازمان ملی جوانان در کرج باید فعال شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: کرج یک شهرستان پرجمعیت است که جوانان زیادی در آن زندگی می کنند و وجود نمایندگی سازمان ملی جوانان می تواند به بسیاری از نیازهای این جوانان پاسخ دهد.

وی ادامه داد: نه تنها سازمان ملی جوانان باید در کرج فعال شود، بلکه فعالیت آن نیز باید تا حد ممکن مستقل از تهران باشد.

این مسئول در خصوص بودجه لازم برای پرپایی دفتر نمایندگی یادشده بیان داشت: تا حد ممکن، بودجه لازم برای تاسیس دفتر نمایندگی سازمان ملی جوانان در کرج را تامین می کنیم و از شهرداری و شورای کرج نیز می خواهیم سایر امکانات را تامین کنند.

استاندار تهران اظهار امیدواری کرد: این نمایندگی تا آخر دی ماه در کرج فعال شود و همه دستگاههای ذی ربط، همکاریهای لازم را داشته باشند.

تمدن خاطرنشان کرد: کرج به عنوان یک کلانشهر به تشکلهای مربوط به جوانان و سازمانهایی از قبیل سازمان ملی جوانان نیاز زیادی دارد که این امر، لزوم فعالیت نمایندگی این سازمان در آن را بیش از پیش آشکار می کند.