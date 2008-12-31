107 پروژه زیربنایی کشاورزی به بهره برداری می رسد

محمدجواد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این پروژه ها در قالب 16 طرح در فازهای مختلف طی سه سال و در دوره زمانی 1386تا 1388 به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: این طرحها شامل پروژه هایی در عرصه های احیاء، مرمت قنوات، احداث کانال آبیاری و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، احداث مجتمعهای گلخانه ای و دامپروری، اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، حفر و تجهیز چاههای آب و انجام عملیات ترویجی است.

صالحی با اشاره به اقلیم خشک و شکننده استان یزد و لزوم بهره برداری بهینه از منابع تولید به ویژه آب، بر ضرورت اجرای پروژه های مختلف آبی و خاکی و انجام عملیات زیربنایی در بخش کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت: برای انجام این عملیات در مجموع 178 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مبلغ سه میلیارد ریال از این مبلغ نیز برای تکمیل خوابگاه دانشجویی مجمتمع آموزش عالی ملاصدرای این سازمان اختصاص یافته است.

صالحی با اشاره به روند مطلوب عملیات اجرایی طرحهای مذکور و اطمینان به انجام کامل تعهدات سال جاری اظهار امیدواری کرد: با تخصیص کامل اعتبارات تا سال آینده امکان بهره برداری از همه پروژه های مصوب این سفر پربرکت محقق شود.