تکراربرخی عبارات بی ارزش بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تردیدانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی با اشاره به سفر اخیر امیر قطر به تهران و پیشنهاد وی برای برگزاری گفتگوهای مستمر میان سران کشورهای منطقه، این پیشنهاد را در جهت کمک به رشد و توسعه همکاری ها و نیز تحکیم ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس ارزیابی و ابراز امیدوارری کرد با تلاش مشترک کشورهای منطقه، زمینه تشکیل اینگونه نشست ها و برداشتن گام های بیشتر و بلندتر در جهت منافع و مصالح مردم منطقه فراهم آید.

سخنگوی وزارت خارجه در عین حال با رد ادعاهای تکراری و بی اساس مطرح شده در بیانیه این شورا در خصوص سه جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر تعلق ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد.

قشقاوی تکرار برخی عبارات بی ارزش در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس را در شرایطی که جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه به اوج رسیده و جهان اسلام به همبستگی هر چه بیشتر نیاز دارد را نامفهوم و تردید بر انگیز خواند و خواستار پایان دادن به این نوع روش های منسوخ شده و ناکارآمد شد.

وی ابراز اطمینان کرد با استمرار همکاری های منطقه ای، منافع دائمی و پایدار در خلیج فارس بر رویکردهای ساختگی و غیر واقعی ناشی از اهداف قدرت های فرامنطقه ای غالب آمده و همه گام ها در راستای اهداف مشترک کشورهای منطقه متمرکز گردد.