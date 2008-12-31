صدری درباره این مسابقه 90 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: رضویان و صادقی قدرت بداههگویی دارند و آشنایی آنها با فضای طنز میتواند در خلق فضای مورد نظر ما موثر باشند. مسابقه در فضایی شاد و مفرح با حضور زوجهایی برگزار میشود که هنوز زندگی مشترکشان را شروع نکردهاند.
وی افزود: در "ستارهها تو خط نزن" مهارت زوجها در امور خانه، آشنایی با هم و راهکارهای آنها برای گذر از بحرانها سنجیده میشود. در این مسابقه مردها آشپزی میکنند و مهارت آنها باید به تایید خانمها برسد. جایزه برنامه هم شامل لوازم خانگی، مواد غذایی و... است.
پخش مسابقه طنز "ستارههاتو خط نزن" از بهمنماه شروع میشود و تا پایان فروردین آینده ادامه خواهد داشت. شبکه پخشکننده این مسابقه پس از تولید مشخص میشود. "ستارهها تو خط نزن" هر شب ساعت 10 به مدت 50 دقیقه روی آنتن میرود.
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