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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

رضویان مجری مسابقه طنز "ستاره‌هاتو خط نزن" شد

رضویان مجری مسابقه طنز "ستاره‌هاتو خط نزن" شد

جواد رضویان و ژیلا صادقی مجریان مسابقه طنز "ستاره‌هاتو خط نزن" هستند که به تهیه‌کنندگی محمد صدری تولید و پخش می‌شود.

صدری درباره این مسابقه 90 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: رضویان و صادقی قدرت بداهه‌گویی دارند و آشنایی آنها با فضای طنز می‌تواند در خلق فضای مورد نظر ما موثر باشند. مسابقه در فضایی شاد و مفرح با حضور زوج‌هایی برگزار می‌شود که هنوز زندگی مشترکشان را شروع نکرده‌اند.

وی افزود: در "ستاره‌ها تو خط نزن" مهارت زوج‌ها در امور خانه، آشنایی با هم و راهکارهای آنها برای گذر از بحران‌ها سنجیده می‌شود. در این مسابقه مردها آشپزی می‌کنند و مهارت آنها باید به تایید خانم‌ها برسد. جایزه برنامه هم شامل لوازم خانگی، مواد غذایی و... است.

پخش مسابقه طنز "ستاره‌هاتو خط نزن" از بهمن‌ماه شروع می‌شود و تا پایان فروردین آینده ادامه خواهد داشت. شبکه پخش‌کننده این مسابقه پس از تولید مشخص می‌شود. "ستاره‌ها تو خط نزن" هر شب ساعت 10 به مدت 50 دقیقه روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 809750

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