کمبود فیلتر بر مشکلات بیماران تالاسمی افزوده است

حبیب الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: فیلتر، وسیله ای است که در زمان تزریق خون به بیمار تالاسمی به کیسه خون وصل می شود و به کمک آن خون صاف و فیلتر شده به بدن بیمار وارد می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر فیلتر در بسیاری از مراکز درمانی توزیع نمی شود که به گفته مسئولین این مراکز، وزارت بهداشت و درمان، این وسیله را در اختیار مراکز یادشده قرار نمی دهد.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران بیان داشت: در چنین شرایطی بیماران مجبور می شوند فیلتر هزار و 500 تومانی را حدود چهار هزار تومان خریداری کنند که این امر، مشکلات آنها را دوچندان می کند.

کاظمی افزود: بسیاری از بیماران تالاسمی از نظر مالی در وضعیت چندان خوبی نیستند که این امر، لزوم توجه بیشتر به امر تامین فیلتر با قیمت مناسب را بیش از پیش آشکار می کند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی از وزرات بهداشت انتظار می رود در اسرع وقت به مسئله کمبود فیلتر رسیدگی کند تا باری از دوش بیماران تالاسمی برداشته شود.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران خاطرنشان کرد: مسئله خون تصفیه شده از نظر سلامت جسمی برای بیماران تالاسمی از اهمیت زیادی برخوردار است.