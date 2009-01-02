حاشیه سازها در شیراز بی حاشیه شدند/ "بازیکنان ستاره" حامل شانس نیستند

سرمربی تیم بسکتبال a.s شیراز ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اتحاد و همدلی میان بازیکنان در کنار دوری کردن از عوامل حاشیه ساز مهمترین فاکتورهای موفقیت درهر مجموعه‌ای محسوب می شوند طوریکه می توانند حتی شانس تیم‌هایی که به لحاظ مهره درحد متوسط قرار دارند را برای دستیابی به پیروزی افزایش دهند.

وی ادامه داد: تیم بسکتبال a.s شیراز نیز با تکیه به این دو عامل نخستین سال حضور در لیگ برتر را آغاز کرد. طوریکه بازیکنانی نظیر علی دورقی و کامران جمشیدوند که به حاشیه سازی در بسکتبال ایران معروف هستند تاکنون در تیم ما کم پرحاشیه ‌‌ترین دوران ورزشی خود را سپری کرده اند.

کبیر که نسبت به کسب 4 پیروزی از 9 بازی انجام شده و حضور در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال برای تیم تازه لیگ برتری شده a.s شیراز ابراز رضایت می کند، تاکید کرد: ما با وجود داشتن تیمی که به لحاظ توانایی و قدرت تیمی در حد متوسط است به این رضایت نسبی دست پیدا کرده ایم. حال آنکه بسیاری از تیم‌ها با وجود داشتن ستاره‌های زیاد نمی توانند به هدف و رضایت مورد نظر دست یابند.

وی تصریح کرد: بازیکنان چهره و نامدار نمی توانند تضمینی برای سربلندی تیم خود باشند. آنها همیشه برای هم تیمی‌های خود شانس پیروزی نمی آورند. باید عواملی مانند یکرنگی و خواستن هم دخیل شوند تا آنها بتوانند برای تیم‌شان کارساز شوند.

سرمربی تیم بسکتبال a.s شیراز یادآور شد: همچنین نیمکت امیدوارکننده نیز یکی دیگر از اصول مورد نیاز برای رقابت با دیگر تیم‌هاست. همیشه و در هرشرایطی نسبت به بازیکنان ذخیره تیمم اطمینان دارم و از آنها به عنوان ارکانی موثر در نتیجه گیری های تیمی یاد می کنم.