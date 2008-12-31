پیام روسای گروههای دوستی پارلمانی ایران به همتایان خود در کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام به شرح ذیل است: اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در کشتار گسترده مردم غزه و قتل عام زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی در روزهای گذشته وجدان بشری و جامعه جهانی را شدیدا آزرده خاطر نموده است.

مردم غزه که از ماه ها پیش تحت شدیدترین فشارها و اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی قرار داشتند در حالی به خاک و خون کشیده می شوند که با کمال تاسف حمایت مجامع مسئول بین المللی و قدرت های بزرگ جهانی از این رژیم جنایتکار، همراه با سکوت و بی تفاوتی جهت دار برخی از سران و دولتهای عربی و اسلامی، متجاوزان را در استمرار جنایات ضد انسانی خود جری تر نموده است.

قتل عام امروز مردم بی دفاع غزه سند محکم دیگری از خوی تجاوز گری رژیم غاصب صهیونیستی در 60 سال گذشته در حق ملت مظلوم فلسطین و ملت های مسلمان منطقه و ارتکاب بدترین و خشونت بارترین قساوت ها علیه کرامت انسانی است.

مردم بی پناه غزه به جرم ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی های دشمن صهیونیستی و حمایت از دولتی برآمده از اراده دموکراتیک، متحمل این مصائب طاقت فرسا شده اند، اما محاصره شدید، گرسنگی و تنگناهای معیشتی خللی در عزم پولادین این ملت ایجاد نکرده است.

رژیم صهیونیستی وحامیان بین المللی آن تلاش می کنند دولت ها و ملت های اسلامی را تسلیم اراده خود نمایند. آمریکا نیز با برنامه ریزی هدفمند در صدد ترغیب کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، ولی مطمئنا ملت های آزاده به ویژه ملل مسلمان با هوشیاری و حساسیت ویژه نسبت به رخدادها و حقایق فلسطین اشغالی، مانع از این اقدامات خواهند شد.

ما اعضای گروههای دوستی پارلمانی درمجلس شورای اسلامی ضمن تاکید برسیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین در برابر زیاده خواهی های دشمن صهیونیستی به پایداری ملت قهرمان و مقاوم فلسطین در برابرتهاجمات همه جانبه صهیونیست ها ایمان داشته ووظیفه سنگین ملت های مسلمان وآزادیخواه جهان را برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین و مقابله با جنایت های ضد بشری رژیم صهیونیستی گوشزد می نماییم.

در این راستا از همتایان خود در گروه های دوستی پارلمانی می خواهیم در این راه پیشقدم شده و تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم ستمدیده فلسطین به کار گیرند.