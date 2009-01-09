اجرای طرح امنیت شبکه های نسل نو مخابراتی

مهندس مجتبی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در شبکه های نسل نو مخابراتی (NGN) همه خدمات شبکه ای مانند اینترنت، تلفن همراه و ثابت بر روی یک بستر یکپارچه ارائه می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این گونه شبکه ها امنیت بخش مهمی تلقی می شود، افزود: در این زمینه پژوهشکده امنیت پروژه بزرگی تحت عنوان "امنیت NGN" در دست اجرا دارد که بخش ارتباطات طرح NGN در پژوهشکده ارتباطات و بخش امنیت آن در پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات اجرا می شود.

رئیس پژوهشکده امنیت ارتباطات و اطلاعات با تاکید بر اینکه استانداردهای لازم در این زمینه انتخاب شده اند، ادامه داد: مطالعاتی که در این زمینه در دست اجرا است شامل پروژه های تحقیقاتی، تدوین ساختار کلان و معماری امن شبکه های نسل نو، آزمایشگاههای امنیت شبکه های نسل نو و اجرای نمونه در سه استان کشور است.

به گفته وی در زمینه نیازسنجی برای استفاده از این نوع شبکه ها قبلا مطالعاتی انجام و تصمیم گیری مقدماتی انجام شده است که پس از اجرای این طرح آمادگی لازم برای حرکت کشور به سمت شبکه های نسل نو ایجاد خواهد شد.

جعفری با اشاره به اینکه رفتن به سمت شبکه های نسل نو انتخاب یک رویکرد و یک نسل جدید از شبکه ها در کشور است، گفت: سالهای قبل تصمیمی در خصوص تغییر شبکه های آنالوگ به شبکه های دیجیتال گرفته شد که متعاقب آن نسل شبکه های مخابراتی قدیم که کلیه کارهای آن به صورت مکانیکی بود جای خود را به شبکه های دیجیتالی دادند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بر روی استفاده از شبکه های نسل نو یا آینده در حال مطالعه هستیم که در صورت موفقیت استفاده از این شبکه راهکارهای لازم برای کاربردی کردن نسل آینده مخابراتی ارائه خواهد شد.

جعفری با تاکید بر اینکه مطالعات اولیه در این زمینه به پایان رسیده است، اضافه کرد: تا پایان سال جاری مطالعات نهایی خواهد شد و به دنبال آن وارد مرحله اجرایی می شویم.



رئیس پژوهشکده امنیت با بیان اینکه نمونه شبکه های نسل نو در سه استان تهران، زنجان و فارس اجرا می شود، تاکید کرد: با اجرایی شدن این نمونه های عملی (پایلوتها)، آزمایشها و آزمونهای امنیتی این شبکه ها نیز انجام و در صورت تایید این شبکه در کل کشور پیاده سازی می شود.