نمایندگان ناظر در شوراهای عالی گزارش عدم تشکیل جلسات را ارائه دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هادی قوامی نماینده اسفراین در پایان جلسه علنی امروز در تذکری با استناد به ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ و شأن جایگاه مجلس اظهار داشت: شورای عالی پول و اعتبار با وجود مصوبه قانونی مجلس و انتخاب اعضای ناظر مجلس در شوراها از جمله این شورا تا کنون تشکیل جلسه نداده است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این تذکر قوامی را ناظر به موضوع مهمی دانست و به روند جریان تصویب قانون شوراهای عالی و ایرادات شورای نگهبان و ارسال آن به مجمع و همچنین عملکرد دولت در چگونگی اجرای این قانون اشاره کرد.

وی گفت: ممکن است دولت بگوید زمان تشکیل شوراها به دست دولت است.

باهنر ادامه داد: امیدواریم دولت به وظیفه خود عمل کند البته نمایندگان ناظر در شوراها نیز موظف به ارائه گزارشات خود هستند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: ممکن است ارائه گزارش عدم تشکیل جلسات هم مفید باشد می توانید گزارشات را به ما ارائه دهید.