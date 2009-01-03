حاجی رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: افزایش استفاده غیرمجاز از برق موجب ناپایداری و تلفات شبکه های برق می شود که با ارائه راهکار مناسب باید از این امر جلوگیری شود.

وی وجود لوازم و تجهیزات برقی خانگی غیراستاندارد را از دیگر مشکلات صنعت برق عنوان کرد و گفت: رشد سریع مصرف برق و ثابت ماندن بهای انرژی و انشعاب و پرداخت نکردن به موقع بهای انرژی مصرفی توسط مشترکان از دیگر مشکلات شرکت برق است.

وی افزود: قیمت کالا و تجهیزات برقی چند برابر شده و بین منابع و مصارف توازن برقرار نیست و سرمایه گذاری مورد نیاز و به موقع در طرح های توزیع برق صورت نگرفته است.

تیموری گفت: در تابستان امسال تنها سه درصد از انرژی به مشترکان تحویل نشد و اگر 97 درصد انرژی تحویلی به مشترکان درست و بهینه مصرف شود هم مردم و دولت سود می برند.

وی با بیان اینکه استفاده درست از انرژی، خاموشی های ناخواسته را کاهش می دهد، افزود: مشترکان خانگی استان همدان امسال پنج درصد کمتر از سال گذشته برق مصرف کردند.

تیموری گفت: مشترکان بخش کشاورزی در هشت ماهه اول امسال 22 درصد بیشتر از سال گذشته برق مصرف کردند و 43 درصد انرژی تحویلی به استان در این بخش مصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 300 هزار شعله لامپ کم مصرف بین مشترکان توزیع شده که در صورت نیاز این تعداد به یک میلیون شعله می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان گفت: استفاده از لامپهای پرمصرف در روشنایی معابر ممنوع شد و در این معابر از لامپهای کم مصرف استفاده می شود.