نصب تلفن های کارتی جی اس ام در اتوبوس های بین شهری خراسان رضوی

مهندس علی کارگزار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با هدف تامین ارتباط تلفنی مسافران، 175 دستگاه تلفن همگانی کارتی جی اس ام توسط این شرکت خریداری شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی با بیان اینکه در مرحله اول 50 دستگاه تلفن نصب و راه اندازی می شود، گفت: تلفن کارتی جی‌اس‌ام یک اختصار پذیرفته ‌شده برای اصطلاح استاندارد سیستم بین المللی ارتباطات همراه است.

کارگزار ادامه داد: این تلفن ها بر روی اتوبوس های ویژه در مسیرهای طولانی و برون استانی در خطوط مشهد - تهران، مشهد - اصفهان، مشهد - کرمان، مشهد - یزد و مشهد به سبزوار نصب خواهد شد.

وی در پایان گفت: این اقدام شرکت مخابرات استان با هماهنگی و همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی انجام می شود.