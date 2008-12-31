کمیسیون ورزش مجلس شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، از سال 84 تاکنون و به دنبال تصویب ماده 41 قانون اساسی مبنی بر منع استفاده و به کارگیری مجدد از نیروهای بازنشسته، برخی مربیان ورزشی این فرصت را از دست داده اند که سال‌ها تجربه و دانش خود را در اختیار تیم های ورزشی قرار دهند.

در همین راستا و به دنبال پیگیری‌های مربیانی که با این محدودیت مواجه شده بودند فراکسیون ورزش مجلس شواری اسلامی شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد. یحیی زاده نماینده مردم میبد در مجلس و عضو فراکسیون ورزش از ناصر فریادشیران یکی از مربیان بازنشسته و نماینده مربیان به همراه ترخواق رئیس هیئت کشتی شرکت نفت دعوت کرده تا در این جلسه حضور داشته باشند.

بر طبق ماده 41 قانون اساسی، هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیئت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند.) کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملفی الاثر است.