به گزارش خبرنگار مهر، انتقادها، اعتراضها، شفافسازیها و نقد و تحلیلهای مقطعی مسئولان، سینماگران و ... از مهمترین اظهار نظرهای سینمایی در پائیز 87 بودند. در بازخوانی اظهار نظرهای اهالی هنر هفتم در پائیز امسال هم وجه تأثیرگذاری و بازتاب آنها در رسانهها و مجامع تخصصی مورد توجه قرار گرفته هم کاربردی بودن وجوه انتقادی که در برخی ارتباطی مستقیم با مورد توجه قرار گرفتن داشته است.
* گودبرداری محوطه کناری مجموعه نمایشی تئاتر شهر از اتفاقهایی بود که موجب رد و بدل شدن گفتگو و نامه بین وزارت ارشاد و شهرداری تهران و نوعی تعامل نرم بین وزیر ارشاد و شهردار تهران شد. وزیر ارشاد با حضور در تئاتر شهر گفت: واضح است اقدامهای انجام شده برای ایمنی تئاتر شهر کافی نبوده و بروز حادثه میتواند فاجعه انسانی در پی داشته باشد.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با اشاره به مسائل پیش آمده در تئاتر شهر به دلیل انجام گودبرداری جنب مجموعه با تشریح اقدامهای شهرداری برای حفاظت کامل بنا گفت: به جای انداختن مسئولیت بر دوش کسانی که پروژهها را با اصلاح آسیبهای احتمالی ادامه دادهاند، کسانی باید پاسخ دهند که کاری غیر استاندارد را آنجا شروع و چنین معضلی را ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه "خواهشم این است وزیر محترم اول این سئوال را پاسخ دهد که در چه دورهای آنجا خاکبرداری و برای چه این کار انجام شده"، افزود: این کار در دوره مدیریت من اتفاق نیفتاده و اکنون نیز معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری از وزارت ارشاد در حال پیگیری است و وزارت ارشاد نیز رسماً اعلام موضع کند که با چنین احداثی موافق است یا مخالف.
بازدید وزیر ارشاد از مجموعه تئاتر شهر
در همین راستا محسن هاشمی مدیر عامل مترو نیز گفت: عملیات گودبرداری از محوطه پشتی تئاتر شهر تهران سال 1384 اتفاق افتاد و شرکت مترو تهران در همان ابتدا اعتراض خود را نسبت به این موضوع به شهردار قبلی تهران طی نامهای مفصل اعلام کرده بود.
وی افزود: یافتن مقصران اصلی این حادثه دشوار نیست. هر پروژه و عملیات ساختمانی یک کارفرما دارد و یک مشاور و طراح و یک پیمانکار و تمام این موارد در اسناد مربوط به انجام عملیات گودبرداری وجود دارد. اتفاقات رخ داده در محوطه پشتی تئاتر شهر ارتباطی با شرکت مترو ندارد.
* سردار اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی در مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم پلیس به مخالفت نکردن نیروی انتظامی با اکران فیلمها تأکید کرد و گفت: ما با تضارب آرا موافقیم. نگاه من در بخش فیلم باز است و بعضی فیلمها را که به نظر مشکل دارند شخصاً دیدم و گفتم مشکلی ندارند. نیروی انتظامی تا به حال با اکران هیچ فیلمی مخالفت نکرده است.
* محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما در دیدار با نمایندگان رسانهها با اشاره به نشست سینماگران با رئیس جمهوری گفت: ما بر اساس صحبتهای آقای احمدینژاد طرح جدید ساختار مدیریتی سینما را طراحی و ارائه کردیم که امیدواریم پس از ارائه به مجلس به صورت قانون درآید. دومین طرح ما درخواست کمک برای ایجاد صندوق قرضالحسنه است.
* احمدرضا درویش در مراسم افتتاح سینما جوان یک به نگاه تأدیبی حاکم بر عرصه فیلم و سینما اعتراض کرد و گفت: احساس میکنم بر سر ما منت گذاشته شده است. این چه حرفی است که میگویند ما سالن میسازیم تا شما فیلم خوب بسازید و در سینما گناه نکنید. مگر قرار است در عرصه فرهنگ گناه انجام شود؟ چنین ادبیاتی در شأن سینماگران نیست. اینجا مکان مفاهمه است.
وی افزود: با ما مانند زینتالمجالس رفتار میشود. ما را اینجا جمع و توصیه میکنند در سینما گناه نکنید. به دلیل این رفتارها از این پس در هیچ مراسم افتتاحیه سینما مگر آنکه متعلق به بخش خصوصی باشد حضور نخواهم داشت. نباید با هنرمندان در این فضاها همانند رعایایی رفتار شود که گرد هم آمدهاند.
* مجید مجیدی بیشترین سهم را در نقل قولهای پائیزی داشت. وی با انتقاد از شرایط حال حاضر سینمای ایران، آن را نیازمند پوستهاندازی دانست و از شهردار اسبق تهران نیز انتقاد کرد. او در نشست رسانهای "آواز گنجشکها" گفت: قرار بود در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد سالی 250 فیلم ایرانی برای خارج کشور تولید شود. این موضوع به کجا رسید؟
مجیدی ادامه داد: سینما در کشور تعطیل است و اگر حمایت مقام معظم رهبری نبود سینما زودتر از اینها تعطیل میشد. به گفته ایشان کلید شهر در دست سینما است. اما کلید انباری هم دست ما نیست ... روزی از میدان توحید میآمدم که کسی صدایم زد. فکر کردم همان فرشتههایی هستند که تلویزیون نشان میدهد. در "روز حسرت" دیدم جای خدا تصمیم گرفتند و آدمها را به بهشت و جهنم فرستادند. شاید در بهشت و جهنم از یکی از کانالهای تلویزیون باز میشود!
مجیدی در نشستی دانشجویی جایگاه سینما را برای دولتمردان نامشخص دانست و با گله از سیدمحمد خاتمی گفت: با وجود علاقه به شخصیت ایشان باید بگویم در دوره ایشان با وجود فضای آزاد چیزی جز ابتذال نصیب ما نشد. وی درباره دیدار سینماگران با رئیس جمهوری نیز گفت: اگر سینما برای آنان مهم است چرا پس از سه سال و نیم از عمر دولت این کار را کردهاند؟
مجیدی در جمع دانشجویان اصفهانی نیز گفت: من محصول هیچ سازمان دولتی نیستم و تمام آثار و فیلمهایم را محصول توانمندی و تلاشهایم میدانم. وی در دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: دغدغهای که باید تحت عنوان فرهنگ در کشور باشد، نیست. من اگر مسافرت هم نبودم به دیدار رئیس جمهوری نمیرفتم. چون بعد از سه سال یادشان آمده سینما هم داریم.
* مشاور هنری رئیس جمهوری در واکنش به حرفهای مجیدی او را تحت تأثیر جریان سیاسی در تقابل با دولت دانست. جواد شمقدری گفت: به تازگی آقای مجیدی در خصوص سینما و دولت سخنانی ابراز کرده که نشان از مخالفت و تقابل ایشان با دولت دارد. البته این سخنان چندان تازگی ندارد و ایشان پیشتر هم اظهارات تند دیگری نسبت به سینما و دولت ابراز کرده است.
* سیفالله داد نیز در پاسخ به گلایه مجیدی گفت: سکوت در برابر این جمله را جوانمردانه میدانم چرا که طبعاً من مسئول اول آن در دولت خاتمی بودهام و حق نیست گناه را گردن خاتمی بیندازیم. با توجه به اینکه مشخص نشده تعریف مجیدی از ابتذال چیست باید گفت اگر فیلم مورد پسند شخصیتی مثل "هامون" با فیلم مورد پسند قهرمان "آواز گنجشکها" متفاوت باشد، کدام مبتذل است؟
* ابراهیم حاتمیکیا در نشست رسانهای "دعوت" گفت: در هیچ مقطعی بر تعریف و تمجیدهای منتقدان از فیلمهایم تکیه نکردهام. برخی فیلمسازان به این شکل ارتفاع گرفته و وقتی هم منتقد آنها را رها کرده زمین خوردهاند. اما من هیچگاه با هیچ منتقدی رابطه نزدیک ایجاد نکردم. در دورهای با مسعود فراستی کار میکردم و پس از مدتی او چوب تکفیر را بر فیلمهای من زد.
وی در برنامه "30 سال 30 نما" درباره بازگشت به سینمای جنگ گفت: زمانی در بحبوحه جنگ به آقای نوریزاد در مجله سوره گفتم اگر از طرف من فیلمی غیر جنگی به لابراتوار ارشاد تحویل شد آن را بسوزانید. این حرف را 20 سال به سر من زدند و زمانی هم که "موج مرده" را ساختم، عصبانی بودم و گفتم دیگر فیلم جنگی نمیسازم. این حرف هم بارها در مقابل من مطرح شد.
* ابوالفضل جلیلی کارگردان سینمای ایران با عالی دانستن وضعیت سینمای ایران به بایکوت شدن خود اشاره کرد. وی گفت: هیچ امید دیگری ندارم. برای اولین بار میخواستم در طول عمرم از دولت کمک بگیرم ولی آخر احساس کردم خودم از خودم خجالت میکشم و دیگر هیچ کمکی نمیخواهم.
* سامان سالور در نشست نقد و بررسی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" گفت: از این پس میخواهم فیلم مبتذل و اتوبوسی بسازم و میدانم منتقدان اظهار تأسف میکنند که این فیلمساز چرا به این ورطه افتاد. ای کاش منتقدان از این نوع سینما حمایت میکردند. چنانکه در دهه 60 کردند. اما امروز هیچکس از سلطانهایی که سینمای ایران را به حرمسراهایشان تبدیل کردهاند انتقاد نمیکند.
* میشل نیکلسن مستندساز آمریکایی با تأکید بر فرارسیدن وقت گفتگو با مردم ایران، هدف خود را از تولید مستند سینمایی "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" ارائه تصویری بسیار روشن از ایران به جهانیان ذکر کرد. وی گفت: آقای احمدینژاد سال 2006 نامهای سرگشاده به مردم آمریکا نوشت و تصور میکنم اگر در این زمینه علاقهای وجود دارد، چرا نباید روی آن کار کرد.
* فرجالله سلحشور در نشست رسانهای مجموعه "یوسف پیامبر" گفت: فیلمنامه مال من نیست و از روی دست خدا تقلب کردم. در طول عمرم هیچ فیلمنامهای از هیچ نویسندهای نخواندهام. فقط یک قسمت از فیلمنامه طاهری را حدود یازده سال پیش همراه با شورجه مطالعه کردیم و به وی تحویل دادیم. شورجه شاهد این ماجرا است که آن مطلب شباهتی به فیلمنامه نداشت.
وی درباره حاشیههای ایجاد شده در مورد فیلمنامه مجموعه گفت: فیلمنامه مال من نیست و از روی دست خدا تقلب کردم. فردی به نام طاهری عنوان کرده من فیلمنامه را از وی تقلب کردهام. او کار خود را به جاهایی ارائه داده و آنجا با فیلمنامه من مقایسه شده و ادعای او را رد کردهاند. حتی مرکز تحقیقات صدا و سیما و جامعه مدرسین هم مقایسه کرده و متوجه شده وی اشتباه کرده است.
سلحشور درباره بودجه مجموعه گفت: ما با 5/2 میلیارد تومان کار را آغاز و سعی کردیم با کمکهای دیگر کار را ادامه دهیم که مهندس ضرغامی در جریان این موضوع هستند. مثلاض بازیگر نقش مختار "مختارنامه" 17 میلیون تومان دستمزد ماهیانه میگیرد، اما بازیگر نقش زلیخا تنها 5/3 میلیون تومان میگرفت.
اعتراض درویش در مراسم افتتاح سینما جوان یک
* فریدون جیرانی در نشست نقد و بررسی "مرگ تدریجی" گفت: با ساخت این مجموعه خودزنی نکرده و به ناتوی فرهنگی معتقدم. روشنفکری از دوران قاجار و پس از انقلاب اسلامی سیری متفاوت را طی کرده و روشنفکران به این قشر انتقادهایی کردهاند که کتاب جلال آل احمد از جمله آنهاست.
حاجیمشهدی نیز گفت: نویسنده مجموعه کمی دچار افکار خاص بوده و از کاه کوه ساخته است. با توجه به صبغه ادبی و جامعیتی که در ادبیات ایران وجود دارد، این مسئله برای من اغراقآمیز به نظر میرسید. از سوی دیگر روابط میان ناشر و نویسنده کلیشهای بود. اما نگاه جیرانی به جریان روشنفکری دقیق و درست است.
* سیدجواد هاشمی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر به شایعه دستگیری در یک پارتی شبانه واکنش نشان داد. وی گفت: شب 27 ماه رمضان با 30 نفر از بچههای گروه تئاتر "یتیمان کوفه" به قم و حرم حضرت معصومه (س) مشرف شدیم و به خاطر احتمال شب قدر دعای جوشن کبیر میخواندم و بقیه الغوث میگفتند. فکر نمیکردم کسی مرا در این پارتی دیده باشد!
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