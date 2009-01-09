به گزارش خبرنگار مهر، این بخش از مرور تصویر سینمای ایران در سه ماه سوم سال 87 دربرگیرنده نگاهی اجمالی به فیلمهای اکران شده در گروههای سینمایی، آمار فروش، تحلیلی بر مضمون، مخاطبشناسی و میزان فروش این آثار است.
نگاهی به مضامین فیلمهای اکران پاییز این وجه را برجسته میکند که این آثار ترکیبی نامتعادل از کمدیهای گیشهای و مخاطب پسند، یک فیلم مستقل، چند فیلم مهجور، فیلمی با جوایز بینالمللی، یک فیلم وحشت و ... بودند.
دعوت
سینماهای تهران پاییز را در حالی آغاز کردند که در فصل تابستان گروههای پنجگانه سینمایی دو تعویض اکران داشتند و در گروه آزاد نیز چهار فیلم اکران شد. هر چند این گروه به نمایش آثار مهجور و پشت خط اکران مانده اختصاص داشت و فیلمهای بسیار را در بر میگرفت، اما کار این گروه سینمایی در پاییز ادامه نکرد.
در این فصل اکرانی جدید در گروه فرهنگی و با همان کارکرد آغاز شد که تا پایان پاییز دو فیلم به نمایش گذاشت. نکتهای مهم که در اکران این مقطع میتواند مورد توجه بگیرد حضور گسترده فیلمهای مخاطب پسند است که به نوعی وجهه فرهنگی این فصل را زیر سوال بردند. وجههای که در تابستان به واسطه نمایش فیلمهای مستقل، مهجور و پشت خط اکران مانده تا حدی حاصل شده بود.
اکران اول پائیز:
اولین اکران سومین فصل سال همرمان با عید فطر (دهم مهر) آغاز شد. "کنعان" مانی حقیقی در گروه سینما آزادی، "نسکافه داغ داغ" علی قویتن در گروه سینما قدس، "آواز گنجشکها" مجید مجیدی در گروه سینما استقلال، "دعوت" ابراهیم حاتمیکیا در گروه سینما آفریقا و "سه زن" منیژه حکمت در گروه سینما عصر جدید به نمایش درآمدند.
مضمون: این اکران با توجه به همزمانی با مناسبت عید فطر ویژگیهای خاص داشت و به عنوان یک نقطه عطف از ماهها قبل مورد توجه تهیهکنندگان بود. بسیاری با اعلام خبر نمایش فیلم خود به عنوان اکران عید فطر به نوعی بازار گرم این مقطع را داغتر کردند که البته تغییراتی در برخی گروهها ایجاد شد.
"دعوت" با توجه به مضمون حساس، پرداختن به سقط جنین و مسائل زنان و نام کارگردان از آثار اجتماعی این فصل بود که توانست خانوادهها را جذب کند. ساختار اپیزودیک و حضور جمعی از بازیگران حرفهای سینما و تلویزیون از جمله عواملی بود که در کنار این مضمون باعث توجه به فیلم شد اما نظر علاقمندان به سینمای حاتمیکیا را جلب نکرد.
"آواز گنجشکها" در راستای مضامین آشنای سینمای مجیدی و البته وجهه بینالمللی توانست به عنوان اثری فاقد جذابیتهای گیشهای مخاطبان خاص خود را داشته باشد. "کنعان" به عنوان اثری مدرن از زندگی یک زوج که کمتر ارجاعات اجتماعی دارد و "سه زن" نیز به عنوان اثری مستقل که به دغدغههای درونی و فروخورده زنان امروز میپردازد، این اکران را متنوع کردند.
در این میان "نسکافه داغ داغ" تنها فیلم کمدی این مقطع و بیشتر اثری موزیکال و در ارتباط با کودکان بود. جذابیتهایی چون آخرین نقشآفرینی زندهیاد خسرو شکیبایی و ... در کنار غیبت رقیب کمدی به نوعی میدان را برای فیلم قویتن باز گذاشت که البته حاصلی در پی نداشت.
استقبال نشدن از این فیلم موجب شد گروه قدس تنها گروه سینمایی باشد که سه فیلم پاییزی را به اکران درآورد. "نسکافه داغ داغ" از چهارشنبه 24 مهر جای خود را به "محیا" داد.
* از وجه توجه به حضور فیلمسازان جوان و حرفهای و پیشکسوت در کنار هم نیز میتوان اکران اول پاییز را مورد توجه قرار داد. در میان این آثار "دعوت" شانزدهمین، "آواز گنجشکها" و "نسکافه داغ داغ" هفتمین، "کنعان" سومین و "سه زن" دومین اثر فیلمسازانشان محسوب میشوند که ترکیبی به نسبت متعادل را ثبت کردهاند.
فروش: این فیلمها با توجه به مناسبت عید فطر و تنوع نسبی در مضمون، گیشهای خیرهکننده نداشته و فروشی متوسط را در کارنامه این فصل ثبت کردند. "دعوت" پس از 92 روز نمایش 850 میلیون تومان فروش کرد که در دهه اول محرم با توجه به تغییر اکران میتواند اندکی تغییر کند.
"کنعان" پس از 86 روز نمایش 470 میلیون، "آواز گنجشک ها" پس از 86 روز نمایش 350 میلیون، "سه زن" پس از 45 روز نمایش 220 میلیون و "نسکافه داغ داغ" پس از 31 روز نمایش 72 میلیون تومان فروش داشتهاند.
چارچنگولی
اکران دوم پائیز:
دومین اکران پائیز با نمایش پنج فیلم در گروههای سینمایی پی گرفته شد. "احضارشدگان" آرش معیریان در گروه سینما آزادی، "محیا" اکبر خواجویی در گروه سینما قدس، "دلشکسته" علی روئینتن در گروه سینما استقلال، "دلداده" قدرتالله صلح میرزایی در گروه سینما آفریقا و "چارچنگولی" سعید سهیلی در گروه سینما عصر جدید به نمایش درآمدند.
مضمون: نگاهی کوتاه به این پنج فیلم حضور پررنگ کمدیهای گیشهای و آثار سهلالوصول را مورد توجه قرار میدهد. "احضارشدگان" از معدود فیلمهای ژانر حشت است که البته نوع پرداخت آن و تجربههای اندک سینمای ایران در این حیطه چندان جایی برای دفاع باقی نمیگذارد.
"محیا" با محوریت مسائل قشری خاص (غسال) که شاید کمتر به آنها پرداخته شده از نکات قوت فیلم است که البته قرار گرفتن آن بر بستر ملودرامی کلیشهای نمیتواند تأثیرگذاری برانگیزد. "دلشکسته" با قصه تضاد و تقابل قشر مذهبی و غیر مذهبی که به تعامل و عشق میانجامد، با نوع پرداخت به اثری شعاری و ضد خود بدل میشود.
"دلداده" بر محور کمدیهای سادهپسند با حضور بازیگران طنز تلویزیونی که بعضی در "چارچنگولی" هم حضور دارند، فیلمی است که در حد گیشه جواب میگیرد. "چارچنگولی" نیز با محوریت موقعیت خاص دو برادر دوقلو که اختلاف عقیده دارند، نمیتواند به چیزی فراتر از شوخیهای سطحی و عامهپسند با حضور بازیگران آشنا دست پیدا کند.
* از وجه توجه به حضور فیلمسازان جوان و حرفهای و پیشکسوت در کنار هم نیز میتوان اکران دوم پاییز را مورد توجه قرار داد. "دلداده" سیزدهمین، "چارچنگولی" نهمین، "احضارشدگان" ششمین، "محیا" سومین و "دلشکسته" اولین اثر فیلمسازانشان محسوب میشوند که حضوری کمرنگ از فیلمسازان جوان را ثبت میکند.
فروش: این فیلمها با توجه به کیفیت آثار که بیشترین توجه را به گیشه دارند، فروشی مناسب داشتهاند. "چارچنگولی" که از 29 آبان اکران شده پس از 39 روز نمایش 580 میلیون تومان فروش کرده که با توجه به توقف اکران در دهه اول محرم و ادامه نمایش تا جشنواره فجر، احتمال رسیدن آن به یک میلیارد تومان بعید به نظر میآید.
"دلداده" که از 29 آبان اکران شده پس از 39 روز نمایش 420 میلیون، "محیا" که از 24 مهر اکران شده پس از 71 روز نمایش 147 میلیون، "دلشکسته" که از 13 آذر اکران شده پس از 29 روز 108 میلیون و "احضارشدگان" که از 20 آذر اکران شده پس از 22 روز نمایش 39 میلیون تومان فروش کرده است.
اکران سوم پائیز:
سومین اکران پائیز با نمایش یک فیلم در گروه سینما قدس پی گرفته شد. "خواستگار محترم" داود موثقی از ششم آذر به نمایش درآمد که میتواند سه فیلم اکران شده در این گروه را از جهت جذابیت نیز مورد آسیبشناسی قرار دهد.
مضمون: این فیلم برداشتی از اثر موفق "خواستگاری" مهدی فخیمزاده با حضور جمعی از بازیگران چهره است که نه تنها نتوانست به حوالی آن فیلم نزدیک شود بلکه به عنوان فیلم گیشهای امروزی نیز از سلیقه مخاطبان فاصله داشت. "خواستگار محترم" ششمین فیلم موثقی است.
فروش: این فیلم از ششم آذر اکران شده و پس از 36 روز نمایش 294 میلیون تومان فروش کرده که میتواند همان وجه اشاره شده را با توجه به این میزان فروش مورد توجه قرار دهد.
اکران فرهنگی:
در این گروه جدید که در پاییز شکل گرفت دو فیلم در سه ماه سوم سال به نمایش درآمد. "خواب زمستانی" سیامک شایقی و "آتش سبز" محمدرضا اصلانی دو فیلمی هستند که در این قالب اکران شدند.
مضمون: "خواب زمستانی" به زندگی سه خواهر و دغدغههای آنان به عنوان نسلهای مختلف زنان امروز میپردازد. فیلمی که با وجود حضور بازیگران شناخته شده نمیتواند قصه بدون کشش خود را برای مخاطب جذاب روایت کند. نمایش فیلم در این گروه نوعی ارزشگذاری بر فقدان جذابیتهای مخاطبپسند در این فیلم بود.
آتش سبز
"آتش سبز" نیز با داستانی اساطیری که تداخل چند روایت و داستان در قالب زندگی گذشتگان ایران است، پیچیدگیهای خاص دارد. بخصوص که اصلانی دغدغه داستانگویی نداشته و بیش از هر چیز تداوم حرکت در تغییر سکانس و موقعیت مد نظرش بوده است. فیلمی که لایههای درونی آن کمتر شکافته شده است.
* از وجه توجه به حضور فیلمسازان جوان و حرفهای و پیشکسوت در کنار هم نیز میتوان این فیلم ها را مورد توجه قرار داد. "خواب زمستانی" دهمین و "آتش سبز" دومین فیلم کارگردانان خود هستند.
فروش: "خواب زمستانی" از اول آبان اکران شد و پس از 31 روز نمایش 32 میلیون تومان فروش کرده است. "آتش سبز" نیز از ششم آذر اکران شده و پس از 32 روز نمایش 23 میلیون تومان فروش داشته است.
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