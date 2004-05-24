همكاري ايران و آلمان در زمينه آلومينيوم گسترش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، بدنبال ملاقات شولستكه مديرعامل شركت فيتس وزير آلمان با مهندس جهانگيري وزير صنايع و معادن ايران طرفين به مذاكره در خصوص ايجاد نيروگاهها و اجراي سريعتر پروژه آلومينيوم المهدي در بندرعباس مذاكره نمودند.

مهندس اسحاق جهانگيري در سخناني با اشاره به موفقيت شركت فيتس ورنر در ايران اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه براي صنايع انرژي بر از جمله آلومينيوم اجازه فاينانيسنگ داريم و افزود: شركت فيتس ورتر مي تواند در صنايع آلومينيوم ايران سهامدار شود.

وي همچنين پشتيباني از اين شركت جهت پيشبرد و اجراي سريعتر پروژه آلومينيوم المهدي را اعلام نمود.

مديرعامل شركت فيتس ورنر آلمان نيز با تشريح اهداف و امكانات اين شركت براي گسترش همكاريهاي معدني بخصوص آلومينيوم باايران گفت: قيمت پايين انرژي استفاده از نيروي كارگر و محلي و بازار داخلي بزرگ از جمله امتيازات خوبي است كه موفقيت پروژه آلومينيوم المهدي را در ايران تضمين مي كند.