وزارت کشاورزی از قانون ممنوعیت واردات میوه استقبال می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا اسکندری که در جلسه علنی امروز برای پاسخگویی به سئوال انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس حاضر شده بود، اظهار داشت: هم اکنون بر اساس قانون برنامه چهارم، هیچ قید و شرطی برای ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد.

وی افزود: قانون اجازه واردات محصولات کشاورزی را داده و نمی شود جلوی آن را گرفت و ما از اینکه مجلس قانونی به تصویب برساند که جلوی واردات را بگیرد، استقبال می کنیم.

محسنی بندپی در طرح سئوال خود از وزیر جهاد کشاورزی به برنامه های ارائه شده وی در زمان رای اعتماد اشاره و تصریح کرد : شما حمایت از کشاورزان و افزایش و خودکفایی تولیدات کشاورزی را هدف اصلی برنامه های خود به مجلس اعلام کردید اما عدم اتخاذ تدابیر علمی و کارشناسی، وضعیت کشاورزی را در 5/3 سال گذشته با شرایط نابسامان و نامطلوبی مواجه کرده است.

نماینده نوشهر گفت : شما به جای حمایت از تولید و کشاورزان گویا در ستاد توزیع و مصرف ایفای نقش می کنید و پیگیر کاهش تعرفه ها برای واردات محصولات کشاورزی هستید.وی تصریح کرد: صنعت دامپروری در وضعیت بحران قرار دارد و این در حالی است که در گذشته در این صنعت خودکفا بودیم.

محسنی بندپی به واردات شکر، کاهش سطح کشت چغندر در کشور و نیز کاهش سطح زیر کشت دیگر محصولات کشاورزی نظیر پنبه اشاره کرد و آن را ناشی از سوء مدیریت در بخش کشاورزی دانست.

نماینده نوشهر واردات میوه توسط وزارت کشاورزی را فاقد توجیه دانست و گفت: شما در حالی خودکفایی محصولات کشاورزی را به عنوان محور اصلی برنامه های خود اعلام کردید که واردات برخی از اقلام اساسی کشاورزی نظیر ذرت و جو در سه سال گذشته افزایش داشته است و نه تنها در تولید خودکفا نشدیم بلکه سطح زیر کشت محصولات مختلف نیز کاهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این اظهارات نماینده نوشهر و چالوس، آمار ارائه شده از سوی وی را غیرمستند خواند و گفت: در وزارتخانه ای که بیش از 110 هزار پرسنل دارد، نظرات متعددی هست.

وی اقدامات انجام شده در 3 سال و نیم گذشته در بخش کشاورزی را از افتخارات تاریخ کشاورزی کشور خواند و افزود: ایراداتی که در خصوص واردات وجود دارد به خاطر پیش بینی هایی است که در جداول برنامه چهارم صورت گرفته است.

اسکندری تصریح کرد : بر اساس جداول برنامه چهارم کشور در تولید ذرت و جو به خودکفایی رسیده و از پیش بینی برنامه چهارم هم فراتر رفته است اما حقیقت این است که نیاز کشور همین میزان اعلام شده در برنامه چهارم نیست.وی ارقام پیش بینی شده در برنامه چهارم در زمینه خودکفایی برخی محصولات کشاورزی را نادرست خواند.

وی با بیان اینکه خود مجری طرح خودکفایی در کشور بوده، اظهار داشت: در این برنامه زودتر از پیش بینی ها به نقطه قطع واردات رسیدیم اما این خودکفایی نیاز به پایدار کردن تولید بود و باید علم و تکنولوژی در صنعت کشاورزی به کار گرفته می شد.

وزیر کشاورزی خاطر نشان کرد: از ابتدای دولت نهم این وزارتخانه اقدام به تدوین راهبرد بخش کشاورزی نمود و اقدامات برای هوشمند سازی کشاورزی انجام شد.اسکندری به خشکسالی وسرمازدگی سال گذشته وسال جاری اشاره وتصریح کرد: خشکسالی و سرمازدگی ضربه ای به کشاورزی کشور بود که شدت این خشکسالی در سال های قبل مشاهده نشده است.

وی خاطر نشان کرد: میزان خشکسالی در 17 استان بین 51 تا 75 درصد بود در حالی که در گذشته هیچگاه بیش از 35 درصد نبوده است.وی گفت: میزان خشکسالی در 12 استان نیز حدود 50 درصد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در گذشته در بهبود آبیاری اقدامی نشده بود اظهار داشت: دولت نهم برنامه گسترده ای را در خصوص آبیاری تحت فشار آغاز کرده است.وی یادآور شد: موضوع واردات اقلام کشاورزی به ویژه میوه از دولت نهم آغاز شده و دولت قبل نیز مجوز کاهش تعرفه واردات میوه را صادر کرده بود.

وی گفت: زیر ساخت صنعت دامپروری در کشور مشکلات جدی دارد که باید آن را رفع کرد.

پس از این پرسش و پاسخ محسن بندپی نماینده نوشهر و چالوس تاکید کرد که از پاسخ اسکندری قانع نشده است بنابراین سئوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.