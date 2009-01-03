روند کند آماده سازی آرامستان احمدی در شیراز و بحران دفن اموات

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدود سال 80 بحث ساخت آرامستان جدیدی برای شیراز مطرح شد و مسئولان شهری با بیان این مطلب که دارالرحمه کنونی شهر تا چندی دیگر جایی برای دفن اموات ندارد از شروع مکان یابی فضای جدید برای این امر خبر دادند.

پس از مدتی وقفه، بحث مکانیابی ها به پایان رسید و مقرر شد که بهشت احمدی شیراز در جاده خرامه واقع در 13 کیلومتری شیراز ساخته شود و در همان مرحله اول پروژه با مخالفت ساکنین آن منطقه مواجه شد که با کمی وقفه استانداری فارس، محیط زیست استان و دیگر دستگاه ها این مشکل را از میان برداشتند.

پس از آن از سال 85 عملیات اجرایی ساخت بهشت احمدی شیراز در همان منطقه آغاز شد و مسئولان قولهایی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی آن تا پایان سال 87 دادند.

آرامستانی مدرن با امکانات خوب و فضای اداری

طی این مدت که مسئولان اعلام کردند که آرامستان مذکور تا پایان سال 87 به اتمام خواهد رسید در مصاحبه های مختلفی به تشریح تجهیزات کامل و مدرن آن پرداخته و اعلام کردند که این آرامستان تا دو قرن پاسخگوی دفن اموات شیراز خواهد بود.

بنا به گفته مسئولان شهرداری شیراز قرار است یک مجموعه کامل اداری متشکل از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، فروش قطعه، ثبت احوال، فروش وسایل کفن و دفن و... در این مکان ساخته شود تا با توجه به دوری آن از شیراز مردم برای کفن و دفن اموات مشکلی نداشته باشند و حتی اعلام شد که غسالخانه های این آرامستان به گونه ای طراحی شده که یکی از زیباترین غسالخانه های کشورهای اسلامی به شمار برود.

علاوه بر این مسائل مسئولان شهری شیراز مدعی شدند که نه تنها این آرامستان جایی برای دفن اموات خواهد بود بلکه با پیش بینی های به عمل آمده آرامستان احمدی یک پارک تفریحی بزرگ چند منظوره خواهد شد.

اما پس از این مدت با وقفه ای که در عملیات اجرایی پروژه پیش آمد، مسئولان شهرداری اعلام کردند که این آرامستان تا اوایل 87 به بهره برداری می رسد و مدیرعامل آرمستانهای شهرداری شیراز نیز در این خصوص گفته بود که تاکنون 30 هزار قطعه قبر آماده سازی شده و احداث شبکه معابر 90 درصد و مجموعه اداری آن حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مشاهدات مستقیم خبرنگار مهر

در حال حاضر با گذشت 10 ماه از سال 87 و نزدیکی به سال 88، خبرنگار مهر به بهشت احمدی شیراز مراجعه و از نزدیک روند اجرای پروژه را مشاهده کرد، اما از نتایج این مشاهدات چنین می توان استنباط کرد که آرامستان بهشت احمدی شیراز نه تنها در سال جاری آماده نخوهد شد بلکه بهره برداری از آن در اوایل سال 88 نیز بعید به نظر می رسد.

وضعیت آماده سازی فضاهای اداری، فضای سبز و معابر و امکانات رفاهی برای شهروندان و...در بهشت احمدی شیراز هنوز در حدی است که به نسبت مقبولی از پیشرفت فیزیکی نرسیده است.

با توجه به مشاهدات عینی صورت گرفته اگر بخواهیم آماده سازی و بهره برداری از بهشت احمدی را فقط محدود به آماده سازی قبور بدانیم که این امر هم اکنون نیز بهشت احمدی با آماده سازی و تفکیک 10هزار قبر پذیرای اموات است اما باید در نظر داشت که دارالرحمه شیراز تا پایان سال جاری تکمیل ظرفیت شده و مردم به ناچار باید اموات خود را در بهشت احمدی که 13کیلومتر از شیراز فاصله دارد دفن کنند و در صورتیکه زیرساختهای مناسب این آرامستان جدید مانند فضای اداری و...ایجاد نشود به طور حتم مشکلات مردم برای انجام کار اداری در این آرامستان دو چندان خواهد شد.

در حال حاضر برای بهشت احمدی 13 ساختمان پیش بینی شده که تا امروز فقط چهار ساختمان آن تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که شامل پایگاه نیروی انتظامی، محل استراحت غسالها، ساختمان اورژانس، ساختمان غسالخانه و... بوده ضمن اینکه محل اقامه نماز این آرامستان نیز تا حد اسکلت بندی پیشرفت داشته و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد نمی توان مطمئن بود که ساختمانی اداری این پروژه نیز به زودی آماده شود.

ساختمان اداری این مجموعه نیز با پیشرفت فیزیکی بسیار کندی مواجه است و فقط در حد برپایی چند ستون پیشرفت داشته در حالیکه این بخش مهمترین فضاهای آرامستان به شمار می رود.

با این تفاسیر مسئولان باید از گذشته به این نکته توجه می کردند که در شهری که روزانه 18 نفر فوت کرده و فقط سه نفر از این تعداد در قبور دو طبقه دفن می شوند و با اشراف بر این نکته که دارالرحمه شیراز تا پایان سال 87 جایی برای دفن اموات ندارد، تاخیر در احداث دارالرحمه جدید مشکل ساز می شود و اکنون نیز که عملیات اجرایی آغاز شده، تمهیدی اندیشیده نمی شود که عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری صورت گیرد.

تمام این مسائل در صورتیکه با تمهیدات و اختصاص اعتبارات لازم مورد توجه قرار نگیرد، در آینده ای نزدیک شیراز را با مشکلی به نام بحران دفن اموات مواجه می سازد و اگر آرامستان احمدی را بدون تامین و ساخت امکانات و تجهیزات ضروری وارد چرخه خدمات دهی کنیم، مشکل تردد از شیراز به این آرامستان نیز بر مشکلات مردم افزوده خواهد شد و در چنین شرایطی اهتمام جدی مسئولان برای تکمیل این محل ضروری است.

بهشت احمدی همین امروز نیز قابل استفاده است

در عین حال مدیرعامل آرامستان های شهرداری شیراز با اعلام اینکه آرامستان بهشت احمدی همین امروز نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: نوع نگاه به بهشت احمدی را باید تغییر داد و باید در نظر داشت اولویت ما از این محل آماده شده که شامل محل دفن، غسالخانه، سایت اقامه نماز است و در مراحل بعدی امکانات رفاهی نیز برای مراجعین دیده خواهد شد.

حسن گل مینا شمار قبرهای آماده شده را حدود 30 هزار قبر اعلام کرد و افزود: با احتساب گنجایش هر قبر دو طبقه این ظرفیت به 60 هزار نفر خواهد رسید از طرفی دیگر تاکنون 35 هزار اصله درخت در این آرامستان کاشته شده و به زودی چمن کاری و ایجاد فضای سبز مناسب را شروع خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه غسالخانه ها حدود 85 درصد، سایت اقامه نماز 70 درصد، سالن انتظار 60 درصد و سرویس بهداشتی 60درصد پیشرفت فزیکی داشته، افزود: با این تفاسری ما می توانیم تا پاین سال به طور موقت دفن اموات را در این محل انجام دهیم و برای این کار در آرمستان آمادگی وجود دارد.

این مسئول آرامستانهای شیراز همچنین گفت: در بحث روشنایی نیز پیگیریهای خود را انجام داده و در حال حاضر به دنبال پیمانکار مناسب هستیم ضمن اینکه برای نصب پایه های برق 350 میلیون تومان نیز هزینه شده است.

به هر حال باید در نظر داشت که فقط آماده سازی محل دفن اموات نمی تواند مبنای مناسبی برای آمادگی بهشت احمدی برای بهره برداری باشد زیرا ایجاد برخی از تجهیزات و امکانات برای جلوگیری از تردد بستگان اموات جهت انجام کارهای اداری و... نیز ضروری به نظر می رسد که باید برای این مسائل نیز تمهیدات مناسب اندیشیده شود.

به رغم گفته های اسن مسئول آنچه به نظر می رسد این است که اگر همزمان با آغاز دفن اموات به ایجاد زیرساختهای لازم توجه لازم نشود نه تنها بحران دفن اموات در شیراز سامان نمی یابد بلکه مشکلات دیگری نیز برای مردم ایجاد خواهد شد.