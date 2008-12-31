تفاهمنامه توسعه فضاهای فرهنگی مساجد در هرمزگان به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این تفاهنامه با تاکید بر افزایش دوبرابری فضاهای فرهنگی مساجد تا پایان سال جاری میان عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان و حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی به امضا رسیده است و در بخش های متعدد تا پایان امسال بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون ریال در این حوزه هزینه خواهد شد.

بر این اساس استانداری هرمزگان در قالب این تفاهمنامه در راستای توسعه فعالیت های کانون فرهنگی و هنری مساجد سراسر هرمزگان و توسعه کتابخانه های این بخش مبلغ سه میلیارد ریال اختصاص می دهد.

این میزان اعتبار صرف تکیمل مجموعه هایی خواهد شد که تاکنون بیش از 60 درصد پیشرفت کاری داشته اند.

ستاد عالی کانونهای مساجد کشور نیز با اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون ریال در حوزه تجهیز کتابخانه های عمومی مساجد هرمزگان و احداث 30 باب کتابخانه باز در مساجد هرمزگان، از طریق اختصاص اعتبار به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آن استان اقدام خواهد کرد.

در بخش دیگری از مراسم امضای این تفاهنامه در استانداری هرمزگان، لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب محمدی استاندار این استان به پاس خدمات شایسته وی در ترویج فعالیت های فرهنگی و هنری اهدا شد.