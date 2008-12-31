نقاشی عاشورایی باید بیانگر پیام و فرهنگ عاشورا باشد

سیدعلی چیتی در اختتامیه نمایشگاه نقاشی بیرق عشق در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: هنر دینی تاثیر بسیار زیادی در انتقال پیام عاشورا دارد زیرا هنر می تواند بر فطرت معنوی انسانها تاثیر گذاشته و او را به مقام مشاهده تجلیات الهی برساند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ ارزشها و قداست در نقاشی عاشورایی افزود: یک اثر عاشورایی که در قالب پرچم یا بیرق خلق می شود باید بتواند به خوبی تداعی کننده فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و درسهای ارزشمند آن باشد.

این نقاش آیین عاشورایی ادامه داد: هر بیننده ای بر اساس اندیشه و نوع اثر با هنر ارتباط برقرار می کند از اینرو وظیفه ما انتخاب طرح مناسب، رنگ، رعایت اصول پرسپکتیو، دقت و عشق در کار است تا بتوانیم یک اثر خوب و تاثیر گذار خلق کنیم.

سیدعلی چیتی، نقش خادمان حسینی در ترویج و احیای فرهنگ عاشورایی را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: کار کردن برای امام حسین(ع) یک افتخار بزرگ است و خادمان آن حضرت باید از هر لحاظ نمونه و الگوی دیگران باشند زیرا مردم رفتار و کردار آنها را مد نظر قرار داده و به آنها اعتماد دارند.

نمایشگاه بیرق عشق از دوم دیماه تا امروز با نمایش آثاری از این هنرمند و مرحوم استاد سیدمهدی چیتی شامل بیرقهای عاشورایی، سیاه قلم و تابلوهای نقاشی با موضوع آزاد در نگارخانه حوزه هنری یزد در معرض دید عموم قرار گرفت.