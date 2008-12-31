شمار کانونهای فرهنگی مساجد هرمزگان دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر امروز در حاشیه امضای تفاهنامه فرهنگی میان استاندار هرمزگان و رئیس ستاد عالی کانونهای مساجد کشور اظهار داشت: در قالب امضای تفاهنامه امروز بر شمار کانونهای فعال استان تا پایان امسال بیش از 50 کانون افزوده و شمار آنها به 120 کانون می رسد.

وی افزود: با اهدای 50 هزار جلد کتاب از سوی ستاد عالی به کانونهای مساجد هرمزگان با محوریت مناطق روستایی بخش قابل توجهی از نیازهای مکتوب این حوزه نیز مرتفع می شود.

امیرزاده عنوان کرد: در برخی روستاها،مساجد فاقد کانونهای فرهنگی هستند که تاکنون در خصوص ایجاد کانون در این روستاها نیز اقدامی صورت نگرفته و بر این اساس 30 باب کتابخانه باز در جوار مجموعه مسجد در اختیار مردم روستا نشین هرمزگان قرار می گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: تعداد کتابخانه های موجود در مساجد استان در حال حاضر، 48 باب است که با امضای تفاهنامه امروز و در قالب کاری مشترک 59 کتابخانه مجزای دیگر نیز در مساجد استان ایجاد می شود و تا پایان امسال شمار کتابخانه های استان را به 107 واحد افزایش می دهد.