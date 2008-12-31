موزه ها نشان دهنده تمدن هر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین فرمهینی فراهانی ظهر امروز در حاشیه بازدید از موزه های سطح استان مرکزی افزود: موزه ها ارزش فرهنگی، قدمت تاریخی و اجتماعی هر منطقه را به نمایش می گذارند.

وی گفت: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی، احداث موزه بزرگ اراک با رویکرد معرفی مفاخر و آداب و رسوم این منطقه امری ضروری است.

وی وضعیت موجود موزه های استان را خوب ارزیابی کرد و اضافه کرد: این اداره کل آمادگی دارد نسبت به تاسیس موزه و سایت موزه های استان مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی درجریان بازدید از منطقه فرمهین به تشریح موقعیت جغرافیایی، پیشینه فرهنگی و تاریخی این منطقه پرداخت و افزود: این منطقه با وجود قدمت تاریخی، وجود مفاخر و شخصیت های مشهور فرهنگی و مذهبی قابلیت احداث موزه را دارد.

فرمهینی فراهانی همچنین از تکیه و حمام فرمهین و منطقه زلف آباد بازدید و اضافه کرد: تکیه فرمهین به ثبت آثار ملی رسیده که احداث موزه مردم شناسی در این مکان برای به نمایش گذاشتن اشیاء و آثار تاریخی امری ضروری است.

وی به بازسازی و ساماندهی تکیه فرمهین اشاره کرد و گفت: سازمان استان با همکاری شهرداری، شورای شهر، اداره اوقاف شهرستان نسبت و به احیاء و بازسازی این تکیه اقدامات لازم را انجام دهد که در صورت تخصیص اعتبارات، از طریق این اداره کل قابل پیگیری است.

وی اظهار داشت: این اداره آماده است تا برخی اشیاء را از کاخ موزه های گلستان و سعد آباد به استان مرکزی منتقل کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: برخی مناطق این استان به گواه باستان شناسان قدمتشان به پیش از اسلام می رسد.

سید محمد حسینی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد موزه های استان افزود: راه اندازی اولین موزه خصوصی کشور در بازار قدیمی اراک به نام سلطان آباد، هماهنگی برای ایجاد موزه آب در نراق، موزه سنگ در محلات، راه اندازی موزه خورهه و مسجد جامع و برنامه ریزی برای احداث موزه در هر یک از شهرستانهای استان از جمله برنامه های در دست این سازمان است.

وی عدم تخصیص به موقع اعتبارات را از مشکلات عمده این سازمان در جهت توسعه موزه های استان دانست و گفت: درصورت تامین به موقع اعتبارات آمادگی برای تجهیز و راه اندازی این موزه ها در استان وجود دارد.