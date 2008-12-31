اضافه شدن دو شرط به شروط دفترچه های ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام موسی احمدی با اشاره به موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه های ازدواج گفت: گر چه طی بخشنامه ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع گردیده اند اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عملکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

به گفته وی در چاپ دفترچه های ازدواج، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین "مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد" و "مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد" جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد.