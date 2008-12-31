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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

موسی احمدی خبر داد:

اضافه شدن دو شرط به شروط دفترچه های ازدواج

اضافه شدن دو شرط به شروط دفترچه های ازدواج

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط 12 گانه چاپی دفترچه های ازدواج، در اجرای مفاد دستورالعمل بهمن ماه 1385 مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضا زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام موسی احمدی با اشاره به موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه های ازدواج  گفت: گر چه طی بخشنامه ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع گردیده اند اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عملکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

به گفته وی در چاپ دفترچه های ازدواج، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین "مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد" و "مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد" جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد.

کد مطلب 810010

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