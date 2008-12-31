امشب با علی آبادی مشکلات پرسپولیس را بررسی می کنیم

علی سعیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مجموعه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره همچنان هدایت تیم پرسپولیس را برعهده خواهند داشت و نباید اخبار حاشیه ای که در جهت تضعیف تیم پرسپولیس مطرح می شود، را منتشرکرد.

سعیدلو اضافه کرد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل پرسپولیس امسال زحمات زیادی را برای این تیم متحمل شده اند و با وجود تمامی افت و خیزهای اخیر این تیم همچنان در جمع مدعیان قهرمانی قرار دارد و نباید برخی شایعات باعث دلسردی مسئولان باشگاه و هواداران پرطرفدار پرسپولیس شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص خبر بازگشت وی به پرسپولیس و این بار به عنوان رئیس مجمع این باشگاه اظهار داشت: مشغله کاری درهیئت دولت اجازه نمی دهد تا فرصت کافی برای حضور در این مسئولیت را داشته باشم و به همین دلیل اساسا زمان لازم برای پذیرفتن چنین مسئولیتی را ندارم . البته بنده در هر شرایطی برای کمک به پرسپولیس آماده ام و تاکنون در حد توانم در جهت حل مشکلات این باشگاه تلاش کردم.

وی ادامه داد: البته امشب در نشستی که با آقای علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس خواهیم داشت مشکلات پرسپولیس را بررسی و تلاش خواهیم کرد تا زمینه رفع این مشکلات را فراهم کنیم.

سعیدلو دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص کمک های دولت به باشگاه پرسپولیس تصریح کرد : دولت برای رفع مشکلات باشگاهها به تمام تیم ها نگاه یکسانی دارد و تلاش می کند تا شرایط رشد برابر باشگاهها را فراهم کند. دولت با توجه به علاقمندی و پتانسیل رشته فوتبال درکشور بدنبال توسعه همه جانبه این رشته است و اعتبارات این بخش را با توجه به این هدف ویژه تخصیص می دهد.

وی یادآورشد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم تاکنون از طریق سازمان تربیت بدنی کمک های مالی لازم را دریافت کرده اند ولی همانطور که بارها تاکید کرده ایم بخش عمده ای ازهزینه های این دو باشگاه باید ازطریق جذب حمایت کننده های مالی، تبلیغات و سایرمنابع تامین شود که خوشبختانه هر دو باشگاه در این زمینه گام های خوبی را برداشته اند.