هرمزگان جمعه به یاری غزه می شتابد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این اطلاعیه از مردم سراسر استان هرمزگان خواسته شده تا با حضور در راهپیمایی پس از نماز جمعه، خشم و انزجار خود را از تمامی مستکبرین عالم اعلام داشته و بار دیگر با آرمانهای خمینی کبیر در احیای اندیشه ناب حسینی و تحقق عدالت گستری در عالم، پیمان دوباره بندند.

شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، همچنین از تمامی مردم هرمزگان خواسته است تا با هدف کمک به اتفاضه عظیم مردم غزه، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را نیز به پایگاههای ایجاد شده در جوار مراسم جمعه تحویل دهند.

امام جمعه بندرعباس نیز امروز، ضمن محکومیت جنایات پلیدانه صهیونیست ها، از سران کشورهای عربی خواست تا برای کمک به مردم بی دفاع فلسطین غیرت به خرج داده و اجازه ندهند تا روزی صهیونیست ها، کلیت جامعه اسلامی را با چالش مواجه کنند.

آیت الله نعیم آبادی از مردم آگاه و همیشه در صحنه هرمزگان خواسته است تا با شرکت درراهپیمایی روز جمعه همبستگی خود را با جهان اسلام و همه ملت های آزاده عالم در محکومیت غاصبان قدس شریف اعلام دارند.