مستند 50 دقیقه ای انقلاب در مازندران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، کمال رستمعلی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اعضای کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد سیمرغ مارندران در استانداری به تشریح وظایف کمیته اطلاع رسانی ستاد سیمرغ پرداخت.

وی گفت: کلیپ ۵ دقیقه ای و فیلم مستند گزارشی ۴۰ تا ۵۰ دقیقه ای و همچنین ارائه گزارش عملکرد ۳۰ ساله دستگاه به صورت لوح فشرده از جمله برنامه های در دست ساخت این کمیته برای دهه فجر امسال است.

رستمعلی با تاکید بر نقش رسانه ها در اهمیت بخشی به دستاورد سی ساله انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: بمباران خبری رسانه ها در دهه فجر امسال باید به گوش جهانیان برسد.

این مسئول استانداری مازندران نیز از روابط عمومی ها خواست ضمن برنامه ریزی مدون برای تهیه عملکرد سی ساله انقلاب اظهار داشت: حضور دستگاههای اجرائی در نمایشگاه دستاوردهای سی ساله دولت باید نمود عینی داشته و پررنگ باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت ایام محرم الحرام و محکومیت رژیم اسرائیل برای جنایات فجیع غزه، کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد سیمرغ را در تشریح فعالیت ها و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار سازنده و مهم ارزیابی کرد.

این جلسه که به منظور بیان گزارش عملکرد روابط عمومی های دستگاه های اجرایی برگزار شده بود هر یک از روابط عمومی ها گزارش عملکرد ستاد سیمرغ را به تفضیل شرح دادند و در پایان مقرر شد تمامی دستگاه ها به ارائه فیلم مستند گزارشی و نیز عملکرد ۳۰ ساله تا پایان ۱۶ دی ماه سال جاری اقدام کنند.