پیکر پاک مامور نیروی انتظامی در مازندران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شهید سید ‌مجتبی حسینی در ستاد نیروی انتظامی شهرستان سراوان مشغول به خدمت بوده که متاسفانه در حادثه صبح روز دوشنبه توسط وهابیان به درجه شهادت نایل آمد.

فرمانده انتظامی مازندران در حاشیه خاکسپاری این مامور وظیفه شناس در قائم شهر گفت: دشمن برای مبارزه و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هر وسیله و ابزاری بهره می‌گیرد.

سرتیپ پاسدار مهدی توکلی افزود: برادران شیعه و سنی ما در مقابل تهاجمات فرهنگی و دینی دشمن همیشه بیدار هستند.

وی تاکید کرد: دشمنان کشور به ‌منظور ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد اختلاف میان شیعیان و اهل سنت هستند.

وی خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی همواره دست در دست یکدیگر با هوشیاری و همبستگی توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و در راه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایثارگری‌ها و فداکاری‌های زیادی در تاریخ ثبت کرده‌‌اند.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: اقتدار و عظمت ایران اسلامی مرهون خون شهداست و باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گسترش یابد تا جوانان و نوجوانان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و جانبازان بیشتر آشنا شوند.

