ستادهای منطقه ای پایش اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران، حسین رحمانی نیا در نشست منطقه ای اتاقهای تعاون استانهای جنوب شرقی کشور با بیان خبر فوق گفت: با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ستادهای منطقه ای پایش اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 تشکیل می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ضرورت شناسایی و شناساندن ظرفیتها و مزیتهای موجود در بخش تعاون به منظور حضور موثر در فعالیتهای اقتصادی داخلی و بین المللی، خواستار اهتمام اتاقهای تعاون برای کمک به ارتقای بهره وری در شبکه های تعاونیهای تحت پوشش شد.

وی با اشاره به محورهای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه ها نقش تعاونیهای مصرف را در ساماندهی شبکه های توزیع به منظور کمک به دولت در تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز خانواده ها به ویژه در مقطع اجرای طرح مثبت و مفید ارزیابی کرد.

عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در بازدید از تعاونیهای مجتمع صنعتی رفسنجان و شرکتهای تعاونی پسته رفسنجان و مزرعه نمونه کشاورزی کرمان اظهار داشت: اطلاع رسانی در مورد معرفی این نوع شرکتهای بزرگ و توانمند تولیدی متعلق به بخش تعاونی در جهت ترویج کارآمدی و تاثیرگذاری تعاونیها در اشتغالزایی و توسعه صادرات غیر نفتی حائز اهمیت است.

در ادامه رحمانی نیا خواستار تحقق برنامه های دولت در جهت تامین منافع مالی مناسب برای تعاونیها شد.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار امیدواری کرد: در بودجه تقدیمی دولت برای سال 1388 به مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف پیش بینی شده برای دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به طور جدی در نظر گرفته شود.

نشست منطقه ای اتاقهای تعاون استانهای جنوب شرقی با هدف شناسایی مزیتهای بالفعل و بالقوه مناطق مختلف کشور در حوزه تولید و صادرات و هماهنگی اتاقهای تعاون استانها با برنامه های راهبردی اتاق تعاون مرکزی در جهت پایش اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ظرفیت سازی برای پذیرش تصدیهای قابل واگذاری دولتی در کرمان در حال برگزاری است.