بیماریهای قلبی دومین عامل مرگ و میر در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهزاد عظیم زاده عصر امروز در همایش سراسری آریتمی و نارسایی قلبی در هتل پارس کرمان گفت: کم تحرکی و افزیش روند صنعتی شدن زندگی مردم همچنین افزایش زمینه های استرس زا در جامعه باعث افزایش بیماری های قلبی شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بیماری های قلبی دومین عامل مرگ و میر بعد از تصادفات رانندگی در کشور را به خود اختصاص داده است.

عظیم زاده یکی از راههای مقابله با بیماری های قلبی را گرایش به ورزش و رژیم های مناسب دانست و گفت: کاهش مصرف غذاهای حاوی کلسترول و افزایش تحرک با رویکرد به ورزشهای مختلف می تواند درصد بالایی از خطرات بیماری های قلبی را کاهش دهد.

وی گفت: یکی از مهمترین دلایل بروز بیماری های قلبی در افراد مصرف مواد مخدر از جمله سیگار است.

وی افزود: برگزاری همایش آریتمی و نارسایی قلبی سبب گردهمایی متخصصان قلب از سراسر کشور و تبادل تجربیات و آخرین دستاوردهای علمی در زمینه درمان این بیماری ها می شود.

وی گفت: این همایش از امروز به مدت سه روز در سالن همایش های هتل پارس با حضور یکصد نفر از صاحب نظران بیماری قلبی و متخصصان کشور ادامه خواهد یافت.