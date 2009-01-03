پرواز نخستین هواپیمای سرنشین دار هیدروژنی/2008 عصر طلایی فناوری سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2008 دانشمندان تکنیک نوینی برای تبدیل گازهای گلخانه ای به بنزین و حتی سوخت جت ارائه کردند. در صورتی که این ایده استثنایی دو دانشمند آزمایشگاه ملی لس آلاموس آمریکا صحیح باشد امکان راندن خودروهای بنزینی تا 50 سال دیگر فراهم خواهد شد.

دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از این تکنیک منحصربفرد نقش دی اکسید کربن در گسترش گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.

در سال 2008 مدل پیش ساخته بنای ضد دود و تصفیه کننده هوا در فرانسه نیز رونمایی شد تا یکی از مهمترین پروژه های مربوط به توسعه دانش ساختمان سازی سبز نمایان شده باشد.

به گزارش مهر، در این طرح پیش ساخته از فناوریهای سبز و تکنیکهای نوین مهندسی استفاده شده است و کارشناسان به آن به عنوان طرحی پایدار نگاه می کنند.

در ساخت این بنا از 250 مترمربع صفحه خورشیدی پوشیده شده از دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود تا انرژی الکتریکی مورد نیاز آن در داخل ساختمان تولید شود.

اما آغاز به کار نمایشگاه سبیت هانوفر که میزبان بزرگترین شرکتهای تولید کننده فناوریهای نو به حساب می آید یکی از تاریخی ترین نقاط عطف توسعه فناوریهای سبز بوده است تا آنجاکه مهمترین مقوله عنوان شده در این دوره از نمایشگاه سبیت "فناوری سبز" عنوان شد.

در این دوره از نمایشگاه سبیت 5 هزار و 500 غرفه از 75 کشور دنیا حضور داشتند و در بخشهای "راه حلهای شرکتی"، "بخش عمومی"، فناوری و زیرساخت" و "راه حلهای خانه و موبایل" به ارائه محصولات فناوری خود پرداختند. همچنین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، کنفرانسهایی با عنوان "کنفرانسهای جهانی سبیت" (CeBIT Global Conferences) با هدف بررسی موقعیت فناوریهای برتر در این مقولات برگزار شد.

در این سال سازمان جهانی صلح سبز نتایج تحقیقات خود در خصوص "سبزترین محصولات الکترونیکی" را ارائه کرد. در این تحقیق، "صلح سبز" و ویژگیهای سبز بودن و سازگاری با محیط زیست 37 محصول الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد، تمامی تولیدکنندگان گامهای مختلف رو به جلویی در بهبود سازگاریهای زیست محیطی محصولات خود برداشته اند.

به گزارش مهر، در سال 2008 نخستین هواپیمای سرنشین دار هیدروژنی جهان نیز با موفقیت در آسمان اسپانیا آزمایش شد. این هواپیمای کوچک به وسیله شرکت بوئینگ طراحی و ساخته شده است و در جریان پرواز موفقیت آمیز آزمایشی خود سه پرواز در آسمان جنوب مادرید انجام داد.

این هواپیما به وسیله سلولهای سوختی هیدروژنی پرواز می کند و تنها حرارت و آب به عنوان مواد تولید شده از خروجی آن خارج شده و روانه محیط زیست می شود، از این رو منطبق با معیارهای زیست محیطی لقب گرفته است.

به گفته محققان شرکت بوئینگ این آزمایشات موفقیت آمیز راه را برای ارائه نسل جدیدی از هواپیماهای سبز هموار ساخته است.