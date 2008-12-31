گازپروم امشب گاز صادراتی به اوکراین را قطع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات دولت اوکراین عصرچهارشنبه خبر دادند که یولیا تیموشنکو عازم مسکو شده است.

به گفته این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود، تیموشنکو برای حل بحران گازی میان و اوکراین و روسیه عازم مسکو شده است.

بحران گازی اخیر میان اوکراین و روسیه تاثیری منفی بر ارسال گاز بسوی قاره اروپا دارد.

این درحالی است که شرکت روسی گازپروم امروز تهدید کرد اگر قراردادی روز چهارشنبه میان روسیه و اوکراین منعقد نگردد، از روز پنجشنبه اول ژانویه شیر گاز کی یف را خواهد بست.

گازپروم خواستار دریافت 2 میلیارد دلار بدهی اوکراین شده است.