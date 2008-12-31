اقدامات فوری برای غزه ضروری است/ برگزاری نشست بین المجالس در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد ازظهر امروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با کوکسال توپتان رئیس مجلس ملی ترکیه حوادث جاری در غزه را ناگوار و تاسف بار خواند.



دکتر علی لاریجانی اظهار داشت: جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی پناه غزه و قتل عام کودکان و زنان مسلمان قلب هر انسان مسلمان آزاده ای را جریحه دار کرده است.

وی در این راستا تاکید کرد: شرایط کنونی حاکم بر مردم بی دفاع غزه ایجاب می کند تمام مسلمانان جهان هویت اسلامی خود را به منصه ظهور برسانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه همچنین گفت: اتحادیه بین المجالس اسلامی باید با برگزاری یک اجلاس فوق العاده، موضوع نسل کشی فلسطینیان را مورد بررسی جدی قرار دهد و با تلاشهای دیپلماتیک مانع از استمرار فجایع ضد انسانی علیه مردم غزه در سرزمینهای اشغالی شود.

در ادامه این گفتگو همچنین کوکسال توپتان با ابراز تاسف شدید از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه از مواضع جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط قدردانی کرد و از تلاشهای مقامات مختلف کشورش برای توقف تهاجم علیه غیرنظامیان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی گفت: مجلس ملی ترکیه مایل است گامهای بلندتری در این زمینه بردارد و به همین منظور با رایزنی مجلس شورای اسلامی قصد دارد اجلاس اضطراری کشورهای عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس را به زودی در ترکیه برگزار کند.