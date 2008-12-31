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۱۱ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۲۵

در نشست ماهانه؛

رؤسای دانشگاههای تهران جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

رؤسای دانشگاههای تهران در نشست ماهانه خود که امروز در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را در حمله به مردم بی دفاع غزه محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای دانشگاههای تهران در این جلسه به پیام رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند و ضمن محکوم کردن همه جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی انزجار خود را از همه دولتها و کسانی که از آنها پشتیبانی کرده اند اعلام کردند.

رؤسای دانشگاههای تهران در این جلسه از همه آزادیخواهان جهان، روشنفکران ، نهادهای فرهنگی و دانشگاهی، اساتید و دانشجویان خواستند در مقابل این صحنه ننگین از تاریخ بشر، آن هم در طلیعه قرن بیست و یکم ساکت نبوده و با تمام امکانات و نیروی ایمانی خود از مظلومان فلسطین اشغالی و غزه به آتش و خون کشیده شده به هر نحو ممکن حمایت و پشتیبانی کنند.

 

کد مطلب 810119

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