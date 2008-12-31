رؤسای دانشگاههای تهران جنایات اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای دانشگاههای تهران در این جلسه به پیام رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند و ضمن محکوم کردن همه جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی انزجار خود را از همه دولتها و کسانی که از آنها پشتیبانی کرده اند اعلام کردند.

رؤسای دانشگاههای تهران در این جلسه از همه آزادیخواهان جهان، روشنفکران ، نهادهای فرهنگی و دانشگاهی، اساتید و دانشجویان خواستند در مقابل این صحنه ننگین از تاریخ بشر، آن هم در طلیعه قرن بیست و یکم ساکت نبوده و با تمام امکانات و نیروی ایمانی خود از مظلومان فلسطین اشغالی و غزه به آتش و خون کشیده شده به هر نحو ممکن حمایت و پشتیبانی کنند.