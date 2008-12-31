هشدار صلیب سرخ به صهیونیستها درباره عواقب کشتار مردم بیگناه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیئر وتاچ رئیس هیئت اعزامی صلیب سرخ به سرزمینهای فلسطینی و اشغالی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت : ما از تعداد بی شمار و روبه افزایش زخمی ها و کشته های غیرنظامی در نوار غزه به شدت نگران هستیم.

وی افزود: حملات مستقیم علیه غیرنظامیان مغایر قوانین بین المللی است. ما در این باره با مقامات اسرائیلی صحبت کرده ایم.

ازسوی دیگر، کریستوفر گونس سخنگوی آژانس حمایت از آوارگان فلسطینی در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت : دست کم 25 درصد از کسانی که در حملات پنج روز اخیر در نوار غزه کشته(شهید) شده اند؛غیرنظامی هستند.

به گفته وی، دست کم 42 کودک نیز در میان کشته ها(شهدا) دیده می شود. شرایط برای والدین و کودکان بسیار خطرناک است.

این مقام سازمان ملل همچنین بر گشودن هرچه سریعتر گذرگاه ها میان سرزمینهای اشغالی و غزه تاکید کرد.





رژیم صهیونیستی از روز شنبه هفتم دی حملات بی رحمانه و همه جانبه ای علیه مردم بی دفاع نوار غزه را آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد؛ این تجاوزات وحشیانه تاکنون منجر به شهادت 393 نفر و زخمی شدن بیش از 2000 نفر دیگر شده است و آمار قربانیان به سبب حجم گسترده حملات صهیونیتسها همچنان در حال افزایش است.