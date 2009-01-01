اسرائیل در غزه همانند لبنان شکست خواهد خورد

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر اظهار داشت: عداوت و دشمنی یهودیان تند رو نسبت به اسلام و مسلمین از زبان قرآن بارها شندیده شده است و تاریخ هم گواه این مقوله است که از صدر اسلام تاکنون یهودی های متعصب در مقابل اسلام صف آرایی کرده اند و جنگ های صدر اسلام در زمان پیامبر بیانگر این عداوت است.

وی تصریح کرد: امروز هم رژیم جعلی و غاصب اسرائیل بنای اسلام ستیزی و درهم شکستن مقاومت مسلمانان صبور و مقاوم فلسطین را دارد و حمله اخیر آنها به شهر غزه و کشتار مردم بی دفاع این شهر در مقابل سکوت برخی از سران کشورهای عربی و اسلامی نشان از ادامه این روند دارد.

امام جمعه موقت کرمان عنوان کرد: این تجاوز در حالی صورت می گیرد که سران بعضی کشورهای عربی برنامه ریزی هایی بر اساس میل استکبار و درهم شکستن مقاومت و همراه کردن راه برای رژیم غاصب صهیونیستی دارند.

وی گفت: اما همانگونه که جریان تاریخ تاکنون چنین بوده است همراه مظلومان بوده اند که در این گونه مشکلات در تاریخ ماندگار شده اند و ظالمان با شکست و خواری و ننگ روبرو بوده اند.

مدیر کل سازمان تبلیغات کرمان افزود: در این راستا همه مردم آزاده و عدالتخواه به ویژه مسلمانان جهان باید با حمایت همه جانبه ملت مظلوم غزه را یاری دهند و با حضور گسترده در تظاهرات ها و حمایت های مالی زمینه را برای فشار افکار عمومی دنیا به غرب و اسرائیل مهیا کنند.

وی گفت: بی شک در جهت آگاهی مردم دنیا از این فجایع نقش رسانه ها بسیار موثر است لذا رسالت رسانه ها در این برهه از زمان انتقال اطلاعات واقعی غزه به مردم دنیا و فعالیت در خصوص بیدار کردن افکار عمومی دنیاست.

حجت الاسلام عرب پور افزود: بیداری افکار عمومی در دنیا سبب می شود چهره واقعی برخی از کشورها که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند آشکار شود.

وی افزود: در حالیکه دست های این کشورها آلوده به خون زنان، کودکان و بیماران است امروز تروریست را نیز به کسانی نسبت می دهند که از جان و ناموس خود دفاع می کنند.

وی خواستار حضور گسترده مردم سراسر کشور و استان کرمان در تظاهرات مردمی برای همدردی با ملت فلسطین و بیزاری از اقدامات صهیونیست ها شد.