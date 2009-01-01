برف سنگین در آذربایجان غربی/ بارش برف در چالدران به یک متر رسید

محرم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در خصوص وضعیت این شهر اظهار داشت: بر اساس اعلام اداره هواشناسی بارش برف و کولاک تا دو روز آینده ادامه دارد که در صورت ادامه این وضعیت شاهد تلفات جانی نیز در این شهرستان خواهیم بود.

وی از مسدود بودن تمامی راهها و محورهای اصلی این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون راه 189 روستای این شهرستان مسدود بوده وشهر کاملا در وضعیت تعطیلی به سر می برد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی مدارس، اصناف و واحد های تجاری به جز ادارات در این شهرستان تعطیل است، خاطر نشان کرد: تردد در این شهرستان به کندی صورت می گیرد.

رضایی از تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه در این شهرستان نیز خبر داد و بیان داشت: با هماهنگی اداره کل راه و ترابری و ستاد حوادث غیرمترقبه استان کلیه وسایل و تجهیزات برف روبی و راهداری به این شهرستان اعزام شده و راهداران در حال عملیات برف روبی هستند.

فرماندار چالدران با اعلام اینکه سه محور اصلی در این شهرستان مسدود است، بیان داشت: عملیات برف روبی در محور خوی- فیرورق - چالدران از محورهای پرتردد این شهرستان در حال اجراست.

فرماندار خوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون بارش شدید برف در این شهرستان ادامه دارد به طوری که میزان برف در این شهرستان به 15سانتیمتر رسیده است.

ابراهیم محمدلو از استقرار اکیپهای راهداری در محورهای این شهرستان خبر داد و افزود: تمامی راههای شهری و محورهای اصلی در این شهرستان باز است ولی در بخش صفائیه خوی 8 راه فرعی و در بخش قطور نیز 4 محور فرعی مسدود است.

فرماندار ماکو نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر میزان بارش برف در این شهرستان را 30 سانتیمتر اعلام کرد و گفت: هم اکنون مدارس هر سه نوبت ماکو، پلدشت و شوط در این شهرستان تعطیل بوده و تردد در شهر به کندی صورت می گیرد.

صفر آثری با بیان اینکه مشکل خاصی در شهر وجود ندارد، اضافه کرد: با استقرار اکیپ های راهداری عملیات برف روبی در جاده ها ومحورهای این شهرستان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر بارش برف مدارس پنج شهرستان آذربایجان غربی را تعطیل کرده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی در شهرستان چالدران، مدارس در هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نوبتهای صبح و بعد از ظهر تعطیل شده اند و مناطق آموزش و پرورش بخشهای سیلوانا و صومای برادوست شهرستان ارومیه نیز به دنبال بارش برف سنگین مدارس مقاطع سه گانه را درهر دو نوبت صبح و بعد ازظهر تعطیل کرده اند.

در بخش انزل شهرستان ارومیه نیز بارش برف باعث تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر شده است.

در پی بارش برف، در شهرستان سلماس نیز، امروز، مدارس مقطع ابتدایی در نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

بر اساس این گزارش، در شهر ماکو و بخشهای پلدشت و شوط این شهرستان، نیز مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نوبت صبح تعطیل اعلام شده است.

در شهر خوی، مدارس مقاطع سه گانه در نوبت صبح تعطیل است و در بخش چایپاره نیز مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی در سری صبح تعطیل گزارش شده است.

از شب گذشته بارش برف در ارومیه ادامه دارد و موجب کندی تردد در خیابانها و معابر این شهر شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، دمای هوا در ارومیه مرکز استان دیشب در سردترین زمان به پنج درجه زیر صفر رسید.

بر اساس این گزارش در 24 ساعت آینده نیز آسمان شهرهای شمالی آذربایجان غربی ابری بوده و بارش برف ادامه می یابد.

رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استان در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی شهرستانها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون با وجود بارش برف در شهرها و راههای ارتباطی، تمامی راههای استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

محبوب زارع خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهرهای ارومیه، سلماس، خوی، ماکو، چالدران، شهر قوشچی و منطقه راژان از توابع شهرستان ارومیه هوایی برفی، کولاک و یخبندان در جریان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ستاد حوادث غیرمترقبه استان در وضعیت آماده باش قرار دارد، گفت: تاکنون در هیچ از شهرهای استان درخصوص مبنی بر وجود حادثه خاص به ستاد ارسال نشده است.

راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی، در پی بارش برف از رانندگانی که قصد عبور از مناطق کوهستانی استان را دارند خواسته است خودروهای خود را مجهز به وسایل ایمنی و زنجیرچرخ کنند.

ارتفاع برف در برخی از مناطق شمالی آذربایجان غربی به 15سانتی متر رسیده است.

بارش برف از بامداد دیروز در مناطق شمالی آذربایجان غربی شروع شده و همچنان ادامه دارد. دیشب چالدران با 12 درجه زیر صفر، سردترین شهر استان گزارش شده است.