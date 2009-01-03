رسیدگی به پرونده سقوط آسانسور امیراعلم در مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به گزارش مهر با عنوان "آسانسور خراب و حال زار بیماران" که اختصاص به مشکلات بیمارستان امیراعلم داشت آورده است: آسانسور بیمارستان امیراعلم به دلیل قدمت زیاد و خرابی آن و به علت زیاد سوار شدن همراهان بیمار دوبار سقوط کرد که باعث مجروح شدن چند نفر شد که پرونده آنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

در ادامه آمده است: از آنجا که تعمیر آسانسور در بهترین شرایط حدود دو ماه و نیم تا سه ماه طول می کشد لذا تعمیر مجدد آن غیرممکن بوده و تصمیم به تعویض آن گرفته شد.

همچنین به دلیل آنکه بخش سی تی اسکن بیمارستان نیز بدون آسانسور بوده در آسانسور جدید اقدام به تصحیح فیزیکی آسانسور شد به طوری که آسانسور جدید سی تی اسکن را نیز پوشش داده و از بالاترین استاندارد روز برخوردار است.

پیش از این رئیس بیمارستان امیراعلم در مورد آسانسور خراب یکی از بخشها این بیمارستان که باعث شده بود پرسنل مربوطه بیماران را از طریق پله ها به اتاقهای عمل انتقال دهند گفته بود: ما باید بیماران خودمان را هر طور شده به ساحل سلامت برسانیم و نمی توانیم به خاطر خرابی یک آسانسور بیمارستان را تعطیل کنیم.

دکتر جلال رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشته بود: این بیمارستان آخر دنیای بیمارانی است که از جاهای دیگر جواب می شوند و اینجا را انتخاب می کنند.